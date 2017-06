Cinco cosas que tal vez no sabías sobre la creación del iPhone

El libro The One Device: The Secret History of the iPhone de Brian Merchant sigue el proceso de creación del iPhone en Apple y revela secretos inéditos sobre la creación del dispositivo que fueron destacados por Gizmodo.

1. Pudo ser muy diferente. Antes de crear el iPhone, Apple tenía en mente un teléfono clamshell. El ingeniero de diseño industrial Brian Huppi, en Apple entre 2012 y 2016, explicó las primeras incursiones de Apple en los celulares. “Fabricamos varios celulares, no eran smartphones sino clamshell (conocidos como ‘sapitos’)”, confesó.

2. La primera interface del iPhone fue diseñada en Photoshop. Imran Chaudhri, director de diseño de Apple entre 1995 y 2016, contó que solo usaron los programas Photoshop y Director para crear la interface de usuario del smartphone.

“Hoy vamos a hacer algo de historia. Presentamos tres productos revolucionarios: un iPod con controles táctiles, un teléfono móvil revolucionario y un dispositivo avanzado de conexión a internet. No son tres dispositivos distintos, es uno solo y lo hemos llamado iPhone”.

3. Iba a ser muy parecido al iPod. La pantalla táctil pudo quedar afuera. En un inicio Apple quiso fabricar una rueda sensitiva, como la que tenía el iPod. “Escribir mensajes de texto y número telefónicos era un desastre”, contó Andy Gringon, diseñador senior de Apple.

4. De película. Minority Report de Steven Spielberg inspiró algunos aspectos de la interface del iPhone e incluso hizo un cameo inadvertido para muchos. El sonido que se producía cuando se enchufaba en un cargador hasta iOS 7 era de la película.

5. Un nuevo teclado. Apple estuvo cerca de revolucionar cómo imaginamos los teclados. En vez de diferentes filas con letras, en un inicio se pensó en un diseño parecido al de un piano.