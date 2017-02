Ahora Instagram te deja subir 10 fotos y videos al mismo tiempo

Instagram se actualiza y lanza una nueva herramienta en la que se pueden subir videos y hasta 10 fotos en una sola publicación, con el propósito de evitar elegir solo un momento de cada experiencia.

En su blog oficial de la página, explicó que los usuarios, al meterse a sus archivos, les aparecerá una leyenda “subir varias”, donde podrán seleccionar fotos y videos deseados y en el cual podrán tocar, así como cambiar el orden, aplicar un filtro a todo o cada una.

Refirió que una vez que las múltiples publicaciones estén listas para verse, debajo de las mismas se encontrarán unos puntos azules que identificarán que se puede desplazar el dedo a la izquierda y apreciar todo.

Agregó que también se pueden hacer publicaciones y darle “like” a cada publicación o por separado.

