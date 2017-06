¡El tequila te hace perder peso! Te contamos por qué…

Si alguna vez te levantaste al siguiente día de una noche de juerga con una resaca que te hace considerar dejar para siempre los shots de tequila, tenemos noticias para ti: ¡No es necesario que lo abandones!

Parece absurdo, pero investigadores han descubierto una conexión científica entre el tequila y la pérdida de peso. ¡Aleluya!

Y no es sólo por esos pasos de baile que das después de un par de rondas con amigas. La Sociedad Americana de Químicos ha llevado a cabo numerosos estudios del efecto del tequila en los niveles de azúcar en la sangre. Descubrieron que el azúcar que se encuentra en la planta de agave (a partir del cual se fabrica esta bebida alcohólica) no es digerible y por ende no puede elevar los niveles de azúcar en la sangre.

Para ampliar esta maravillosa evidencia, los investigadores llevaron a cabo pruebas en ratones, encontrando que los ratones a los que se les dio una dieta estándar seguida de agua que contenía agavinas tenían un menor apetito que aquellos a los que no se les dieron agavinas. Asimismo se observó que mostraban generalmente niveles más bajos de azúcar en la sangre, y que tenían la hormona GLP-1, responsable de que el estómago se sienta más lleno durante más tiempo.

En otra palabras, se vale seguir celebrando con tequila, aunque ojo: Con esto no queremos decir que debes tomar todos los días un shot del destilado, pero sí que al menos sabes que no le harás el mayor daño a tu cuerpo si decides salir de fiesta y brindar con un buen shot de tequila.