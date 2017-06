Soy soltera y hago lo que quiero: manual para no dar explicaciones

No todo el mundo vive en una relación de pareja, pero aún en nuestros días parece que ese el máximo objetivo vital de una mujer.

Manual de la soltera para no dar explicaciones

‘Soy soltera y hago lo que quiero’. Esto es lo que tienes que decirte cada mañana frente al espejo para enfrentarte a esta sociedad en la que las solteras van aumentando sus fuerzas en la misma medida en que aumentan las preguntas malintencionadas y la envida de las personas emparejadas. Y déjanos añadir un apunte importante: ‘soy soltera, hago lo que quiero y no tengo que darte explicaciones’.

Por eso, porque no tienes que dar ninguna explicación tienes la libertad para responder a las preguntas que te hacen con otra pregunta. Que si te preguntan si sigues sola, tú también puedes preguntar si sigues mal acompañada, que si te recuerdan que los años pasan y aún no tienes hijos, tú también puedes preguntar por qué curso van ya sus criaturas asalvajadas. O si te preguntan si no te sientes sola, tú puedes preguntar cuántos amigos conservas después de tantos años en pareja.

La gente llega a un grado de indiscreción que puedes llegar a escuchar preguntas impregnadas con un toque de preocupación sobre tu vida sexual. El sexo esporádico seguramente tenga más frecuencia y más calidad que la vida de una persona en pareja. O no, pero es que tampoco es asunto tuyo lo que ocurra en sus camas. En cambio, parece que lo que ocurra o no ocurra en la tuya sí es de interés público.

También puedes dar explicaciones si te apetece, en el tono que quieras, además. Que para algo eres soltera, para hacer lo que te da la gana. Contestar, no contestar, dar detalles de tu vida o mostrar esa sonrisa feliz que acalla cualquier duda sobre tu bienestar emocional y despierta todas las alarmas en las personas dependientes. Porque, solteras, las mujeres independientes son el espejo en el que muchas se querrían reconocer.