¿Sientes atracción por otra persona que no es tu pareja?

Sabemos que el amor es una cosa, pero la atracción física a veces traiciona a más de uno o una, cosa que no es señal de que NO amas a tu pareja. ¿Te ha pasado que sientes atracción por alguien que no es tu pareja?

Por extraño que parezca, los expertos aseguran que las aventuras en las relaciones de pareja son más comunes de lo que creían. De hecho, en un inicio llegan a tener una fuerte carga sexual, suelen llevar implícitos otros faltantes que se incrementan con la incapacidad para reconocerlos.

Algo que posiblemente suele ser muy normal cuando son un matrimonio con niños y creen que ya no tienen tiempo para ustedes. ¡El problema no es la llegada de los hijos, es que cada pareja debe darse tiempo para volver a tener un momento de romance!

Cuando tienes interés en alguien que no es tu pareja seguramente dices:

“Nadie me entiende como él o ella”

“Es mi alma gemela”

“Jamás me había sentido así”

“Mi intención no es lastimar a mi familia pero esta atracción es muy intensa”

Cuando un affair está inconcluso (no besos, no sexo) la expectativa aumenta, pues dedicas tus ratos libres a idear qué le inventarás a tu pareja y quién puede cuidar a tu hijo en tu ausencia.

Esa emoción no durará tanto, ya que en el éxtasis de conocer a una nueva persona, estás idealizándolo y no estás viendo que al igual que el resto de los humanos está lleno de defectos, detalle que si pasas por alto te costará caro.

Incluso si dices que sólo será por un rato requieres verlo desde una distancia considerable y analizar toda la película. Con exactitud ¿qué estás buscando o qué esperas encontrar cuando lo consumes?

¿Cómo pasó?

A pesar de esta deliciosa efervescencia también te preguntas qué cosas o situaciones te orillaron a poner tu atención en un hombre diferente o en una mujer que no es la madre de tus hijos y es ahí donde tienes la mejor oportunidad de tomar la decisión correcta. Por lo general existen tres razones que nos hacen descarrilarnos:

Infidelidad previa. El papá o mamá de tu bebé se involucró con alguien más, lo supiste y desde ese entonces experimentas resentimiento y ganas de vengarte.

Distanciamiento mutuo. En el embarazo todo fue miel sobre hojuelas pero tras el nacimiento parecen más compañeros de cuarto que matrimonio.

Autoestima baja. Sí, lo oímos hasta el cansancio, sin embargo cuando necesitamos que otros nos vean para existir haremos todo por conseguir afecto, contención y apoyo.

Realmente sientes atracción por otra persona, ¿te vas a arriesgar?

Si pese a todo deseas acostarte con él o dejar tu matrimonio por intentar una nueva vida considera que toda acción tiene consecuencias que involucra a tu compañero actual, la de él, la familia de ambos, los amigos y hasta el ambiente familiar, si sientes que es demasiado para ti bien valdría la pena meditarlo de nuevo.

Ahora te sientes viva o vivo como nunca pero cierra los ojos y visualízate en 10 años a partir de hoy que coqueteas con la idea de abandonar o jugar con la unión que tienes, ¿te gusta cómo te ves?, ¿tu hijo sale intacto del juego?, ¿sigue siendo tan maravillosa la atracción? Si no, aléjate, busca ayuda terapéutica y sana las heridas.