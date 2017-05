¿Realmente hay que hacerle caso a la fecha de vencimiento de los cosméticos?

Seamos honestas… ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste tu portacosméticos?

Así como de vez en cuando tienes que lavar tus brochas de maquillaje, una regla de higiene que deberías tener en cuenta en todo momento es examinar tus productos de belleza. Sí, muchos de estos artículos incluyen fecha de vencimiento, pero algunos no te lo dicen.

Para aclarar cualquier confusión, hemos compilado el plazo que le deberías dar a cada uno de tus ítems favoritos. Porque ese labial que tienes desde el 2010 no es higiénico (y probablemente ya no se usa).

Al pasar el tiempo, los ingredientes de las fórmulas se separan, lo que hace que el producto luzca distinto cada vez que lo usas. Si tiene un olor inusual, o tiene un aspecto raro, es hora de tirarlo.

La maquilladora de las celebridades, Julianne Kaye dice “El rimmel es lo primero que debes sacar de tu bolso. Algunos dicen que dura hasta 3 meses, pero por lo general duran 6 semanas. Cada vez que te aplicas rimmel una vez vencido, estás colocando bacterias en tus pestañas, lo que puede causar una infección o un orzuelo. Los delineadores también se secan en el mismo período de tiempo. Las sombras tienen más vida útil y pueden durar muchísimo tiempo si se hacen con ingredientes de calidad.

“Después de 2 años, los labiales pueden volverse rancios” advierte Julianne. Si tienen un olor extraño o alguna decoloración, probablemente no deberías usarlo más. Y como los delineadores de ojos, los de boca también pueden secarse. Si tienes dudas, es mejor prevenir y botarlo a la basura.

Por suerte, los productos de cuidado de la piel casi siempre vienen con una fecha de caducidad. El uso de estos productos más allá de este punto, probablemente no te harán daño, pero los ingredientes activos puede que no te beneficien tanto como antes. “Cuando las cremas o líquidos expiran, simplemente no están activos como solían ser”, señaló la experta.