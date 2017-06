Razones del porqué estás cansada todo el tiempo

¿Has tenido la sensación de dormir y despertar cansada, agotada o sin fuerzas? Este estado generalmente es pasajero y puede estar asociado a diversas causas como un día estresante, exceso de trabajo, demasiado ejercicio, falta de sueño, entre otros aspectos.

De acuerdo con Christian Leiva, director médico del Centro Multidisciplinario Qenti Medical en Córdoba, Argentina, afirma que la sensación de falta de energía, agotamiento o desgano no está relacionada con la necesidad de dormir o con la indiferencia de no interesarse por nada.

Generalmente la causa suele ser el estilo de vida, alimentación poco balanceada, sedentarismo, malos hábitos de sueño, tabaquismo y alcoholismo. Es cansancio es un síntoma físico y sicológico que debe durar meses para ser crónico y no es un fenómeno aislado, afirma el especialista.

¡No puedes más! Aquí la causa…

1. Depresión

Especialistas del Servicio de Psiquiatría y la Unidad de Fibromialgia del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, España, confirman la fatiga está muy relacionada con la depresión y que generalmente se puede confundir porque se vive una persistente sensación de cansancio.

2. Estrés

Hans Hugo Bruno Selye, fisiólogo y médico austrohúngaro, afirmaba que este padecimiento es una respuesta del cuerpo a cualquier demanda o momentos de presión. Cuando esto ocurre siempre se espera lo peor ante lo cual el organismo reacciona con un sobreesfuerzo para entrar en defensa.

3. Deshidratación

Te puede provocar un estado de letargo que te impide concentrarte, además, la velocidad con la que el oxígeno y los nutrientes llegan a los músculos y los órganos disminuye, afirma un estudio publicado en la revista Womens Health Magazine.

4. Falta de hierro

Una alimentación balanceada con altos niveles de hierro es fundamental para tener niveles óptimos de energía, asegura Amy Goodson, dietista en Texas Health Ben Hogan Sports Medicine.

5. Perfeccionismo

Irene S. Levine, profesora de psiquiatría en New York University School of Medicine, confirma que el afán de alcanzar la perfección ocasiona un sobretrabajo al cuerpo, lo cual acaba con las energía: ” imponerse metas difíciles o imposibles de alcanzar, al final no le vemos el sentido ni la satisfacción personal.

Para el médico Leiva es importante solicitar una consulta médica parar descarta alguna enfermedad asociada como anemia, depresión, insomnio hipotiroidismo, infecciones parasitarias, insuficiencia cardiaca, ya que estos padecimientos generalmente tienen como primer síntoma el cansancio.

La recomendación es hacer ejercicio regularmente, mantener una dieta saludable y bien balanceada, mantener regularidad en las horas de sueño, beber mucha agua durante el día, evitar el consumo de alcohol y tabaco o cafeína.