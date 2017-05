¿Por qué sentimos pena?

La pena, explica la doctora Anja Eller, investigadora del Laboratorio de Relaciones Intergrupales en la Facultad de Psicología de la UNAM, “es una emoción auto-consciente, como también lo son la vergüenza, la culpa y el orgullo, que requieren auto-reflexión y auto-evaluación”.

Sin embargo, durante la juventud experimentamos esta emoción con más intensidad porque la mayor preocupación es “encajar bien” con los pares.

Los adolescentes se preocupan mucho acerca de su reputación social y las percepciones de los demás. Esa es la razón por la que son el grupo de edad que experimenta más pena. Las opiniones de los pares importan más que las de los padres, profesores o la sociedad en general”, señala la psicóloga.

En un momento penoso, el cuerpo sufre ciertas reacciones que te ponen en evidencia; físicamente la señal más obvia está en la cara: se sonroja la piel de las mejillas, las orejas o todo el rostro.

Además aparece una sonrisa no genuina o nerviosa, la sonrisa no Duchenne, que involucra los músculos alrededor de la boca pero no aquellos alrededor de los ojos.

El comportamiento también se modifica, es común sentir ganas de huir o evadir la situación, dar explicaciones, pedir disculpas, mostrarse agresivo o conforme.

La persona apenada además mira hacia abajo, evade la audiencia o cubre su cara con las manos, algunos penosos tratan de dejar la situación lo antes posible mientras que otros parecen quedar “congelados”. La relajación o el cambio de tema pueden ser métodos para lidiar con esta situación.