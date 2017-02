¿Por qué nos irritamos cuando tenemos hambre?

No eres tú mismo cuando tienes hambre, dice el eslogan de una golosina. Esta afirmación tiene un sustento científico: es normal estar irritable cuando no se ha comido y la barriga ‘suena’. El gran responsable de esta actitud no es el estómago, sino el cerebro, explica un cartel de Pictoline en Facebook.

El proceso se llama fisiología de la suspensión. Todos los alimentos, como carbohidratos, proteínas y grasas, se convierten en azúcares simples, aminoácidos y ácidos grasos libres al ser digeridos. Estos nutrientes viajan por el torrente sanguíneo dotando de energía a los órganos, según explicó un informe de CNN.

A medida que pasa el tiempo después de la última comida, estos nutrientes son insuficientes. La transformación en un ser renegón inicia cunado los niveles de glucosa en la sangre caen lo suficiente como para que el cerebro perciba una situación potencialmente mortal: o sea, cuando se empieza a tener hambre. Esto se da porque el cerebro depende de la glucosa para funcionar.

Cuando una persona tiene hambre no está únicamente más propensa a molestarse. Cosas sencillas se vuelven difíciles, es complicado concentrarse, se arrastran palabras y hasta las confunde, se pueden cometer errores tontos: la frustración a la vez anima al mal humor. Todo porque el cerebro no funciona correctamente por la ausencia de glucosa.