El maravilloso efecto que puede causar el limón en tu figura

Solo prueba esta poción mágica y 100% natural por una semana y verás que muchas cosas mejorarán en tu cuerpo, nosotros te decimos cuales:

Le da a tu sistema inmunológico un impulso

La vitamina C es como los cables de puente de nuestro sistema inmunológico, y el jugo de limón es Vitamina C en su mejor expresión. El nivel de este en su sistema es una de las primeras cosas a desplomarse cuando estás estresado, razón por la cual los expertos recomiendan tomar extra de vitamina C durante los días especialmente estresantes.

Excelente fuente de potasio

Los limones son altos en potasio, por ende bueno para la salud del corazón, el cerebro y las funciones nerviosas.

Ayuda en la digestión

El zumo de limón no solo estimula una digestión saludable al aflojar las toxinas en el tracto digestivo, además ayuda a aliviar los síntomas de indigestión como acidez estomacal, eructos y distensión abdominal.

Limpia tu sistema

Ayuda a eliminar las toxinas en tu cuerpo al mejorar las funciones de las enzimas, estimulando tu hígado.

Refresca tu aliento

También ayuda a aliviar dolores de muelas y gingivitis. Debido a que el ácido cítrico puede erosionar el esmalte de los dientes, debes cepillarte los dientes después de beber agua de limón o cepillarse los dientes antes de beberlo.

Mantiene la piel libre de manchas

Los antioxidantes en el jugo de limón ayudar a disminuir manchas, ¡y las arrugas! También se puede aplicar a las cicatrices y manchas de la edad para reducir su apariencia, y como está desintoxicando tu sangre, te dará una piel radiante.

Te ayuda a perder peso

Los limones contienen fibra de pectina, que ayuda a combatir los antojos de hambre.

Reduce la inflamación

Si tomas agua de limón de forma regular, disminuirá la acidez en tu cuerpo, que es donde se producen los estados de enfermedad. Remueve el ácido úrico en las articulaciones, que es una de las principales causas de inflamación.

Te da un subidón de energía

El jugo de limón provee a tu cuerpo de energía cuando entra en tu tracto digestivo, y combate la ansiedad y la depresión.

Te protege de infecciones virales

Un vaso de agua tibia con limón es la manera más efectiva de disminuir las infecciones virales y sus dolores de garganta subsecuentes. Además, con el jugo de limón también le das fuerza a tu sistema inmunológico, por lo que estarás combatiendo simultáneamente la infección.

Si pesas menos de 68 kilogramos, exprime medio limón en un vaso con agua. Si tu peso es mayor a los 68 kilos, usa un limón entero. Y lo puedes diluir tanto como quieras, dependiendo de tu gusto personal.

¡Anímate a hacer este simple cambio que hará maravillas por tu salud!