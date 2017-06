¡Las peores noticias sobre las papas fritas! (Y no es que engordan)

Las papas fritas, o papas a la francesa, son una de las comidas más deliciosas y versátiles del mundo, por lo que la noticia que estamos a punto de darte nos duele profundamente en el corazón. Un nuevo estudio del Diario Americano de Nutrición Clínica encontró que una dieta alta con esta deliciosa tentación está conectada a un doble riesgo de muerte.

La investigación incluyó a 4.400 personas de edades entre 45 y 79 años, de las cuales 236 murieron después de 8 años. Aquellos que comieron alguna versión de papas fritas (incluso hechas en casa) dos o más veces a la semana, tenían dos veces más probabilidades de fallecer.

No es necesario entrar en pánico si eres amante de las papas fritas, no hay una razón para eliminarlas de tu alimentación completamente, ya que esta situación sólo es riesgosa si las comes en cantidades excesivas.

Si eres fanático de este tubérculo, procura dejar las fritas como un gusto que puedes darte de vez en cuando, y entre semana haz tu mejor esfuerzo por ingerirlo horneado, en puré, o hervido.