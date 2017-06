Las mejores vestidas de la semana: las camisas para el verano

Siempre queremos vernos cómodas y bellas y cuando la temperatura empieza a llegar a los números más altos, es cuando más nos preocupamos por lucir bien. Los off-shoulder llegaron para quedarse y qué mejor época del año para usarlas que ahora.

Un crop top no siempre tiene que ser exageradamente corto. Si no quieres que se te vea el ombligo, pero aun quieres llevar la tendencia prueba combinarlo con shorts altos. Otro detalle de este outfit que está súper in: camisa de denim. Un must de la temporada.

Victoria Justice nos muestra una blusa que fue una tendencia muy fuerte en los finales de los 90s principios de los 2000s: las camisas amarradas en el frente. Son perfectas para combatir el calor.