Las 7 maneras más comunes de lesionarse en el gimnasio

Presta atención para que no te pase.

Youtube está lleno de tropiezos y fallas en el gimnasio; desde caerse de la caminadora, hasta gente usando el peor de los atuendos. Pero los errores al hacer una rutina son menos obvios de los que estamos acostumbrados a ver, y muchas veces son cometidos hasta por los más diestros del gym.

Varios terapeutas físicos revelaron las 7 formas más comunes en las que sus pacientes – incluso los más tonificados – se lastiman cuando se ejercitan:

No se molestan en hacer calentamiento:

Es tentador saltarse el calentamiento cuando estás corto de tiempo y quieres sacar el mejor provecho a tu hora en el gimnasio, pero de acuerdo a Karen Joubert, terapeuta de Beverly Hills, esto es una mala movida. “Lo peor que puedes hacer es ir directamente a las pesas sin tener tus músculos listos”. Esto es especialmente cierto cuando vas a entrenar después de un día en la oficina, cuando tus músculos están tensos de haber estado 8 horas sentada.

Se esfuerzan más de lo debido

“Siempre pensamos que si ponemos más pesos en la máquina y damos más de lo que nos exigen, veremos resultados más rápidos” dice Joubert. De acuerdo a ella, lo que veremos más rápido son lesiones, por eso su consejo es “Juega más inteligentemente, no más difícil”.

¿Pero cómo saber cuándo estés listo para ir al siguiente nivel de intensidad? Pues espera hasta que los ejercicios comiencen a sentirse demasiado fáciles, dice Reavy, y luego enfócate en progresar gradualmente. Si corres 3 millas a un ritmo de 8 minutos, por ejemplo, puedes subir la intensidad corriendo más rápido por la misma distancia, o aumentar la distancia una milla o dos al mismo ritmo. Lo mismo pasa con el levantamiento de pesas, o aumentas las repeticiones o el peso. La idea es que le des a tu cuerpo tiempo para adaptarse al nuevo reto.

Dejan que se rompa su forma

Si no puedes levantar un peso muerto sin redondear tu espalda baja, o hacer una cuclilla más sin inclinarte hacia adelante, mejor es aligerar el peso, o incluso dar por terminada la sesión. Ejercitarse con la postura incorrecta conlleva a lastimarte, dice Reavy. Cuando levantas pesas, recuerda mantener tu columna derecha y el peso en tus talones, y no estás segura si estás haciéndolo correctamente, es mejor consultar con tu entrenador.

Van más allá del dolor

¿Será dolor de músculos o algo más serio lo que tengo? Aquí te damos una regla de oro: El dolor puede persistir un día o dos antes de irse por completo, pero el dolor persiste, dice Joubert. Este tiende a calmarse cuando haces estiramiento y te mueves, mientras que una lesión va empeorando. Y si sientes un dolor que es agudo y constante, entonces probablemente te lastimaste. “O cualquier dolor que viaja, como los que comienzan en el pie y se extienden a la pierna”, dice Reavy.

Dicho esto, el dolor muscular puede ser también una mala señal, especialmente si lo notas en una pierna y no en la otra, dice el terapeuta. Esto puede ser un signo de que estás compensando en un lado por la lesión en la otra.

Aunque te sientas tentado a hacer más esfuerzo para ver resultados, la clave es estar pendiente de tu cuerpo y tomar un descanso si algo no se siente bien. Lo más importante es que sepas que ejercitarte con dolor no te hace más fuerte, te causa un daño.

No toman un día de descanso:

En la misma forma que debes darle un respiro a tu cuerpo cuando te duele, es crucial darte un tiempo para recuperarte. Puedes pensar que tomar un día alejado de la actividad física puede ser contraproductivo para tus metas, pero en realidad es igual de importante que lo hagas, porque no verás un cambio si no te das un descanso, de acuerdo a Karen Joubert. “Si te presionas a ir al gimnasio todos los días, lo que sucede es que el cuerpo comienza a derribarse, porque no le estás dando a las células musculares tiempo para reconstruirse y crecer”. La experta también recomienda enfocarse en una hidratación adecuada, en conseguir suficientes electrolitos junto a las comidas sanas, y descansar.

Solo hacen un ejercicio

Por más obsesionado que estés con Pilates, hacer un ejercicio, y solo un tipo, con el tiempo traerá consecuencias. “Si haces lo mismo una y otra vez, incluso si lo haces bien, estás fortaleciendo los mismos músculos una y otra vez, lo cual puede llevar a la tensión muscular” dice Reavy. Esto también puede convertirse en tendinitis.

Como alternativa, los terapeutas aconsejan combinar deportes. Y cuando eliges ese mix de ejercicios, asegúrate de encontrar un balance. De acuerdo a Reavy, tu cuerpo necesita alargar y acortar sus músculos, por lo tanto, si haces Pilates (donde estiras los músculos) debes balancearlo con levantamiento de pesas (donde los acortas).

La capacitación en multiples áreas del cuerpo es realmente beneficiosa, puesto que verás mejores resultados.

Usan zapatos inadecuados

Así como ves en las tiendas de zapatos deportivos, existe un modelo especializado para cada actividad. Los zapatos de correr están diseñados con telas flexibles y para el movimiento en línea recta, si los usas para una clase de boxeo donde hay constantes brincos de un lado a otro, estás destinado a un esguince de tobillo. Invierte en un par de zapatos que puedas utilizar para distintos tipos de entrenamiento, tu cuerpo te lo agradecerá.