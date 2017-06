La ciencia dice porque deberíamos decir groserías

Decir groserías es muy mal visto por la comunidad, sin embargo la ciencia no está de acuerdo con esto ya que diversos estudios han demostrado que pueden llegar a ser beneficiosas

Científicos han revelado que las malas palabras son necesarias y necesitamos incluirlas en nuestro vocabulario. Pero esto no significa que debas decirlas frecuentemente y mucho menos gritarlas frente a todo el mundo.

Según una investigación realizada por la Universidad de Cambridge las personas que dicen malas palabras con mucha frecuencia tiene menos probabilidades de tratar de engañar a los demás acerca de cómo se sienten o piensan.

Si quieres ganar más resistencia o fuerza mientras haces ejercicios entonces debes empezar a decir groserías. Puede que las demás personas te vean extraño o obtengas una mala reputación, pero sin lugar a dudas lograrás tus objetivos.

Un estudio demostró que las personas que dicen mayor cantidad de malas palabras mientras se ejercitan logran mejores resultados en comparación con aquellas que usan palabras neutrales o motivacionales.

Una investigación demostró que las personas que dicen mala palabras aumentan sus resistencia y la capacidad física durante el período de ejercicio.

Cuando nos golpeamos o sentimos dolor tendemos a decir malas palabras y -según la ciencia- es lo mejor que puedes hacer para soportarlo. De acuerdo al Dr. Richard Stephens de la Universidad de Keele, los insultos “permiten que se tolere con mayor facilidad el dolor”.

Decir insultos no demuestra que eres más inteligente que los demás, pero tampoco prueba que eres ignorante o con poca educación.Un estudio realizado por la Universidad de Yale aseguró que “a pesar que maldecir no es algo aceptado por la sociedad, no significa que se tenga falta de inteligencia o nada por el estilo”.