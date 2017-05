La anti-dieta es realmente la mejor dieta que puedes hacer ¡Conoce por qué!

En Pinterest encontramos todo lo que necesitamos para sentirnos inspirados, desde recetas saludables, imágenes #fitspo, hasta una foto que ha estado circulando en la red social y que se titula: “el surgimiento de la anti-dieta”. Los pins relacionados a esto subieron un 46% en 2016, y no deja de aumentar el número, por lo que no es sorpresa que Pinterest la haya llamado una de las tendencias de bienestar de 2017.

¡Música para nuestros oídos!

Finalmente las personas están entendiendo que no necesitas contar cada una de las calorías que comes y medir las porciones de tus platos para llevar una vida sana. Comer bien no se trata de prohibir grupos de alimentos enteros. Se trata de hacer las paces con la comida, no dejar que controle tu vida, y no mortificarte demasiado cuando te compras ese delicioso helado que anhelaste toda la semana.

Como probablemente notaste, la anti-dieta no es nada como los anticuados regímenes del pasado. De acuerdo a la nutricionista Rebecca Scritchfield, autora del libro Body Kindness, “la anti-dieta es lo más positivo que puedes hacer por tu bienestar porque remueve el estrés que la dieta crea en ti”.

Y sabemos a qué se refiere: tu cuerpo se siente agotado físicamente porque pasas tus días reduciendo calorías en tu alimentación, o tienes la necesidad de quemar cualquier cosa que comiste, siempre con la sensación de ser presionada a bajar de peso y con tu cabeza enfocada solo en esos pensamientos.

Si piensas en las dietas de moda, casi todas son extremadamente restrictivas y rígidas, razón por la cual la mayoría fracasa en el intento. La anti-dieta por otro lado, se sale de las reglas y las emociones relacionadas con la comida, lo que significa que comerás menos en general, pero no a propósito. “Cuando haces dieta, ansías los carbohidratos, los azúcares y cualquier cosa que evitas, para luego un día, decidir romper con este régimen, y no comes uno, sino 3 pedazos de torta, y luego te sientes culpable y compensas no comiendo al día siguiente. Es un ciclo poco saludable”.

“La anti-dieta toma un enfoque mucho más holístico para comer” dice Doerfler. Puedes mantenerlo a largo plazo, y no solo por 3 o 4 semanas. Se trata de ser más realista y elegir alimentos que hacen que tu cuerpo se sienta bien, y por eso nos referimos a comer con consciencia, porque no es decidir hacer una dieta a base de comida chatarra, sino permitirte comer un ítem si tienes ganas de hacerlo.

Come lo que se sienta bien, ya que no hay alimentos prohibidos en la lista. Si no puedes recordar la última vez que NO estuviste en una dieta, tendrás que entrenar a tu cerebro para que se resista a las galletas y croissants o lo que sea que consideres como “malo” a la priorización de alimentos sin procesar, saludables e integrales.

Ese cambio sutil puede marcar la diferencia. “Es mucho más poderoso que cuando pensamos que cosas no podemos tener” dice la nutricionista. “Tan pronto pares de demonizar ciertos alimentos como fuera de tu alcance, te sentirás menos adicta a ellos”.

La anti-dieta es básicamente darte amor propio con lo que comes, es ser consciente de lo que comes y cómo lo comes, y escuchar esas señales del cuerpo y comer solo cuando te sientas hambrienta de verdad y disfrutes de los platos, en vez de comer a la ligera mientras ves una serie de televisión. Esto último es lo que te llevará a salirte de los límites de comer sin exagerar.

Para Doerfler y Scritchfield la anti-dieta llegó para quedarse, puesto que está basada en un sistema de comer saludablemente y a la antigua. Es segura y factible para cualquier persona, y además flexible.

¡Hora de probar la que parece ser la mejor dieta de todas!