Ideas geniales para acomodar un clóset pequeño

Porque no todas podemos tener un clóset del tamaño del de Samantha de Sex and the City o del de Kim Kardashian. Si eres toda una fashionista pero tu ropa ya no cabe en tu clóset, aquí te damos algunas ideas para acomodar un clóset pequeño y ganar espacio extra para tu ropa.

1. Depura tu ropa

Sí, la mejor solución es depurar la ropa que no utilizas y regalarla o donarla.

2. Hazle un segundo piso a tu clóset

Con una cuerda y un palo de escoba o con un tubo puedes hacerle un segundo piso a tu clóset y tener más espacio para colgar.

3. Organiza tus zapatos en otro lado

Como por ejemplo, debajo de tu cama.

4. Utiliza un gancho para corbatas para tus blusitas de tirantes

Son mucho más prácticos de lo que imaginas.

5. Alza tu cama

Y pon el clóset debajo, para optimizar el espacio

6. Aprovecha cada pequeño espacio que tengas

Como una pared en blanco

7. Haz un colgador de ropa pequeño ultra chic

Con algunos tubos y pintura, puede verse muy lindo y ahí poder colgar lo que usas más habitualmente.

8. Utiliza un baúl o taburete para almacenar otras cosas que no quepan

Como los zapatos y así optimizarás espacio y forma.

9. Cuelga varios ganchos en uno mismo

Ayúdate de anillos de las latas de refresco o jugo

10. Utiliza una cadena para colgarlos juntos

Y así, colgar más ropa en un solo espacio.

11. Las cajas de zapatos viejas pueden servirte para organizar

Son perfectas como divisores en un cajón

12. Ponle repisas a la puerta

Y así puedes guardar ahí cinturones, ropa interior, sombreros, gorras y hasta calcetines.

13. Cuelga ganchos en la puerta

Y así puedes guardar tus prendas más frágiles, como tus brassieres o algunas pashminas.

14. Pon tus maletas en otro lado, donde quiten poco espacio

Será una excelente forma de economizar tu clóset y dejarán más lugar para tu ropa.

15. Utiliza ganchos de cortina de baño para colgar

Y así puedes colgar varias cosas en un mismo gancho

16. Usa las esquinas de tu cuarto

Con tan sólo un tubo, las puedes convertir en algo genial

17. Con cartoncitos, tu ropa interior luce mejor

Organiza tus prendas en pequeños espacios divisorios con cartón

18. Utiliza rejillas como espacios divisorios para almacenar blusas o pantalones.