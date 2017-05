El extraño ingrediente que las estrellas están usando para combatir las arrugas

Las Kardashian no escatiman cuando se trata de tener una piel envidiable (¿Recuerdan cuando Kim se hizo el facial Vampiresco?

Es por eso que cuando nos mencionan un tratamiento bizarro o muy extremo, no nos impresiona demasiado. ¡Eso no quiere decir que no nos intrigue!

Esta vez, el ingrediente secreto que varias celebridades dicen estar usando tal vez ni sepas qué es exactamente; son las exosomas humanas.

Las exosomas son mensajeros diminutos que viajan entre las células. Cuando llegan a una nueva -célula-, se transfieren información a través de las células sanas para que puedan replicar esos factores en las células que están dañadas y necesitan reparación y restauración. ¿Interesante no?

Exo Face, una nueva marca de cuidado de la piel, ha sido capaz de recrear estas células usando una tecnología llamada Zen3. A través del desarrollo de estas “células”, se duplican los exosomas que hidratan las células humanas y las hace ver radiantes.

Cuando esto sucede, es como si tu piel retrocediera en el tiempo, por lo que no es sorpresa que Hollywood y las maquilladoras más importante estén tomando nota: se espera que Kourtney Kardashian lo publique en su sitio web en un futuro cercano, y la artista de maquillaje de Sofía Vergara y Sarah Hyland en Modern Family también se considera fanática.

“Nos encanta usar el humectante Exo Face en los actores antes de aplicarles el maquillaje y después de limpiarles la cara” dice Stephanie Massie, maquilladora de la exitosa serie. “Realmente mejora la apariencia del cutis, dejándolo iluminado e impecable para la cámara”.

En otras palabras, utilizar un producto con con este ingrediente te desvanece las arrugas y te suaviza la piel. Y si las famosas lo usan para verse radiantes, considéralo efectivo.