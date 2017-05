¡Con este truco te sentirás mucho más satisfecha al momento de comer!

Habrás escuchado más de una vez que las dietas a base de proteínas son una buena manera de mantenerte delgada, después de todo, no es por nada que Kim Kardashian, Sofía Vergaray Kate Hudson lleven un régimen de este tipo. Ahora un nuevo análisis encontró que la idea no es para nada mala.

De acuerdo con un estudio publicado en el Diario de la academia de nutrición y dietéticas, comer una dieta cargada de proteínas te hace sentir más lleno por más tiempo, por lo que terminas perdiendo esos kilos demás o conservando tu peso. Para la investigación, los investigadores analizaron 33 estudios previamente realizados sobre la ingesta de proteínas y encontraron que aquellos con una dieta alta en proteínas eran más propensos a saber cuándo habían tenido suficiente para comer.

También descubrieron una variante interesante en sus hallazgos: Comer una merienda pequeña y alta en proteínas, llamada “pre-carga”, antes de una comida, hacía que la gente se sintiera más llena que aquellos que comían una merienda de bajo contenido proteínico o ningún refrigerio.

¿Cómo ayuda saberlo?

El nutricionista Karen Ansel, lo explica así: la proteína toma más tiempo en digerir que la grasa y los carbohidratos, por lo que tiene sentido que nos ayude a sentirnos llenos.

“Hace esto alterando ciertas hormonas del hambre tales como ghrelina y colecistocinina,” ella dice. “La ghrelina es una hormona que produce el estómago diciéndole que tiene hambre. Cuando come proteína, produce menos ghrelina, lo cual suprime las penas de hambre”. Al mismo tiempo, la proteína aumenta la secreción de colecistoquinina, una hormona que ralentiza la digestión, por lo que el estómago se vacía más lentamente.

La proteína tiene mucha más energía para digerir que los carbohidratos o la grasa, por lo que es una ayuda natural para la pérdida de peso”, dice.

Tener una merienda de alta proteína antes de una comida (aproximadamente una hora antes de planear sentarse y comer) puede ayudar a que no estés hambriento a la hora de la comida, dice la dietista Jessica Cording de la ciudad de Nueva York. “Yo animo a la gente a hacerlo antes de salir a una comida o cuando van a estar alrededor de la comida que podría ser más indulgente”, dice. “Estar más satisfecho puede ayudar a mantener su consumo más realista”.

Ella recomienda tener un vaso de leche de un por ciento (el poco de grasa que tiene te ayudará a sentirse más lleno), un huevo duro, una pequeña porción de yogur, o un puñado de almendras.

¿No tienes tiempo para comer un snack demasiado cerca de una comida? No hay problema, todavía puedes cosechar los beneficios. La dietista-nutricionista certificada Lisa Moskovitz, dice que no debes obligarte a comer un bocado de alta proteína antes de una comida si no tienes hambre. En su lugar, recomienda comer proteína magra cuando sí quieras un bocadillo para ayudarte a permanecer más lleno, durante un período largo del día.