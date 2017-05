Este es el peor error que cometen las nuevas mamás cuando se ejercitan

Cuando acabas de tener un bebé hay muchas cosas sucediendo (¡demasiadas diríamos nosotros!), y encima de todo eso, algunas mamás sufren solo de pensar en volver al peso que tenían antes de salir embarazadas.

Ante esto la entrenadora fitness y madre Brittany Noonan escribió un artículo en su blog titulado “5 grandes errores que comentes al regresar al ejercicio después de un bebé”, y básicamente expone en detalle el por qué no debes estresarte por ir al gimnasio después de tener una criatura.

Aunque está demás decir que es tu cuerpo y es tu decisión entrenar o no una vez que has dado a luz, es importante que lo hagas con cautela, y que no te pongas presión para ejercitarte si tu cuerpo no está listo.

En su posteo, Brittany da como primer consejo a las nuevas mamás que le den tiempo a su cuerpo para curarse y esperar 6 semanas antes de comenzar cualquier régimen físico.

“Recomiendo escuchar a tu cuerpo y estár atentas a como se siente. Puede que necesites más 6 semanas para estar lista y poder ejercitarte”, aseguró.

Brittany luego pasa a explicar por qué el hacer algún entrenamiento muy pronto puede entorpecer en vez de ayudar tu progreso fitness. “Hacer ejercicios con mucha anticipación puede causar tanta tensión muscular y presión que no podrás siquiera sentarte en el inodoro, doblarte para levantar a tu bebé y como consecuencia, tendrás menos motivación para hacer cualquier movimiento luego”.

La entrenadora, quien claramente trabaja duro para mantener un cuerpo tonificado, volvió al ejercicio 10 semanas después de haber tenido una cesárea, y dijo que comenzó con los entrenamientos de pelvis en el suelo de casa para sanar su separación abdominal, y también mientras llevaba a su hija a pequeñas caminatas con su cochecito.

“Lo mejor que puedes hacer antes de volver al ejercicio y algo que recomiendo a todo el mundo es ver a tu fisioterapeuta o pedirle a la ginecóloga que analice tu resistencia del suelo pélvico, chequear tu separación abdominal y hacerte un control general de tus articulaciones, en particular aquellas alrededor de su pelvis y la espalda baja “, asegura.

Otros consejos claves incluyen evitar las sentadillas y abdominales o “levantamiento de piernas, escaladoras, o cualquier ejercicio abdominal que se sienta incómodo”. Y si los fondos lo permiten, contratar un entrenador que se especialice en la salud post-parto para que puedas regresar a los ejercicios con más tranquilidad y seguridad de que todo estará bien.

Pero lo más importante que dice Brittany, es que si acabas de tener un bebé tienes prohibido compararte con otras. De hecho, lo peor que puedes hacer es revisar tu Instagram y ver como otras nuevas mamás fit cuentan con más tiempo, más dinero o más educación sobre el estar en forma.

La experta fitness también insta a las mamás a abandonar la idea de querer volver a su peso pre-embarazo en un tiempo irreal. “No seas tan dura contigo misma, escucha a tu cuerpo, arranca lentamente, aprende a disfrutar el ejercicio y hacerlo a tu propio ritmo. No lo hagas pensando únicamente en lucir tan fuerte o tonificada como solías hacerlo”, dijo.

“Cuando se trata de estar en forma post-parto, lento y constante es el secreto para ganar la batalla a largo plazo”.

¡Tomen dato, chicas!