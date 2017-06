Cómo eliminar el vientre caído en 10 días

¿Cuántos minutos, al día, observas tu cuerpo? Sí, sin ropa que cubra imperfecciones, o bien, de firmeza a lo que desde hace años ya no lo tienen. ¿Un minuto, quizás media hora o nada?

Antes de entrar en pánico, debes saber que no estás sola; ejemplo, el vientre caído es uno de los problemas que más afecta a las mujeres, sobre todo después del embarazo, ya que una de sus causas se debe al prolapso de los órganos pélvicos.

En éste, los músculos y tejidos del piso pélvico se debilitan, al extremo que el útero, parte superior de la vagina, vejiga caen”; describe The American College of Obstetricians and Gynecologists.