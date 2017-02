Diez hábitos que te roban energía

Si últimamente has notado que no tienes la misma actitud de antes, tal vez estás haciendo algunas de las siguientes 10 cosas. ¡Toma nota!

¿Te has sentido cansado, estresado o desanimado sin razón aparente? Analiza tus hábitos, pues éstos pueden ser los culpables.

Negar la realidad, se convierte en un obstáculo que no te permite avanzar rápidamente y que sólo te desgasta.

Aceptar no significa resignarse, sino que estás consciente de que ciertas cosas no están bajo tu control.

No aceptas los hechos

No eres organizado

No tomar descansos

Aferrarte a cosas o personas

Desprenderte de las cosas que ya no necesitas o de las personas que no aportan nada bueno a tu vida, te ayudará a no sufrir y a vivir plenamente.

De igual manera, evita aferrarte a aquellas personas que amas, porque sólo te convertirás en dependiente de ellos.

Preocuparte innecesariamente

Pensar en todas las situaciones que te pueden ocurrir, provoca estrés y ansiedad totalmente innecesarios.

Generalmente preocuparse ayuda a planear estrategias de acción para resolver un conflicto, pero cuando lo haces todo el tiempo, te bloqueas y las ideas permanecen en la mente sin nada que pueda eliminarlas.

No sabes decir “no”

No decir “no” en ocasiones, tiene como consecuencia que termines sobrecargándote de tareas que acaban con tu energía física y mental.

Muchos no se niegan por pena o por miedo al rechazo de los demás, pero debe hacerse para tener buena salud.