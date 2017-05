¿Deprimida? Intenta un Cambio de Look, Valórate y Vuelve a la Vida

Un montón de pensamientos negativos nos vienen a la cabeza, que nos van hundiendo más en ese estado. Nada parece ayudar y los días se hacen eternos. Nos sentimos melancólicas, y todo a nuestro alrededor es feo, fastidioso, molesto, y no le encontramos sentido a nuestra vida. Nada nos motiva y descuidamos nuestras tareas diarias, nuestras relaciones y nos descuidamos nosotras mismas. La mirada triste y deprimida que nos devuelve el espejo, no nos ayuda en nada.

Es inevitable caerse, levantarse es una obligación. Si, obligación contigo misma, con todo lo que eres, con tus proyectos y tus sueños. Nada importa más que tú misma, con nadie tienes más compromiso que contigo misma, a nadie le debes más que a ti misma y con nadie tienes que quedar bien, más que contigo misma.

Todo empieza y termina en ti. Ámate tanto que no permitas que nadie sea más importante que tú misma en tu propia vida. ¿Te suena egoísta? pues no lo es en absoluto, ya que tú debes sentirte muy bien en todos aspectos y buscar primero tu bienestar antes que el de los demás para que estés en condiciones de mantener relaciones sanas, y dar lo mejor de ti. Tu familia estará mejor, si tú estas bien. Ese bienestar será consecuencia y reflejo del tuyo propio.

Está bien trabajar en lo interno, pero la verdad, como ayuda el tiempo que dedicamos a apapacharnos con un buen cambio de look para levantar el ánimo. Yo creo que no hay nada que a las mujeres nos anime más, que sentirnos bonitas.

Un nuevo corte de cabello, un color favorecedor y aprender a maquillarse según la forma del rostro y el tono de piel, son cambios que bien hechos, harán que te sientas mejor y te ayuden a salir de la depresión.

El cambio nos da una nueva energía para seguir adelante. Y como decía Coco Chanel:

“UNA MUJER QUE SE CORTA EL PELO ESTÁ A PUNTO DE CAMBIAR SU VIDA”

El cambio no tiene que ser tan radical, puede ser el mismo largo, con un corte moderno, y unas transparencias que den luz al rostro.

Si por el momento no cuentas con mucho presupuesto para el cambio de look, puedes acudir a las ahora tan abundantes escuelas de belleza, y el maquillaje te lo pueden hacer en un centro comercial en donde te maquillan gratis con la esperanza de que compres sus productos. Tu puedes decir: “Voy a ver cómo me funciona todo el día y si no me causa alergias, regreso a comprarlos, gracias”.

Otro tip es que entres a los grupos de ventas en Facebook, y en ellos te encontrarás quién te ponga pestañas o uñas gratis a cambio de que les sirvas de “modelo” para su examen.

En fin, no hay pretexto para no hacerse un cambio de look, que de seguro te ayudará a salir de la depresión.

Es bien cierto que todo cambio da un poco de miedo, pero también es bien cierto que no es permanente, porque el cambio es constante. No tengas miedo de hacerte el cambio de look, recuerda que tu cabello volverá a crecer y podrás cambiar el color si ya no te gusta.

Usa perfume, el que prefieras. El perfume te hace sentir segura y bonita. Escucha a tus amigas cuando te dicen: “Que bien huele ese perfume que traes”. Según los expertos, el uso de estas ricas esencias aumenta la autoestima y favorece las relaciones sociales.

Complementar tu cambio de look con ejercicio, no solo tonificará y mejorará tu cuerpo, sino que también te ayudará a sentirte mejor anímicamente, ya que cuando se realizan actividades físicas, el cerebro produce una gran cantidad de sustancias llamadas endorfinas, que tienen efectos calmantes, reducen el ritmo respiratorio, nos hacen sentir felices y son analgésicos naturales.

Lo importante es que te sentirás arreglada, bonita, moderna, renovada; lo que influirá para bien en tu estado de ánimo, y esto a su vez influirá en la percepción de tu vida y de los problemas por los que estés pasando, Al cambiar como los “ves” podrás encontrar soluciones, tener una nueva actitud frente a ellos y cambiar lo que puedas cambiar o bien, aceptar lo que no.

Recuerda: Trabaja en tu autoestima todos los días. Para esto es vital que te arregles y maquilles, aunque no tengas planeado salir de casa.

Repítete constantemente que eres bonita, inteligente, valiosa y que eres lo más importante para ti misma. No permitas que nadie te diga o te haga sentir lo contrario.

No importa lo que los demás piensen de ti, solo importa tu propia opinión.

Hacer ejercicio como caminar o el que tu acostumbres, para generar endorfinas.

Piensa que todo pasa, todo cambia, todo mejora y nada es para siempre. De cualquier situación saldrás fortalecida, mejor y ¡más guapa que nunca!