Cómo debes lavar las frutas y verduras

Si no se lavan correctamente, pueden ocasionar enfermedades

Las frutas y verduras son de los alimentos más nutritivos que existen, pero que si no se lavan correctamente, pueden ocasionar enfermedades, principalmente gastrointestinales.

El Grupo de Trabajo Ambiental (EWG), publicó recientemente una lista sobre las frutas más sucias que podemos encontrar en el mercado, siendo las principales las fresas, manzanas y arándanos.

Por ello, la dietista Christy Brissette, indica que todas las frutas deben lavarse perfectamente ya que además de eliminar las bacterias, antibióticos y gérmenes, se removerán los pesticidas que contengan.

El mejor método, según Brissette, consiste en frotarlas sólo con agua durante 30 segundos y utilizar un cepillo para aquellas que tengan la cáscara más dura como la sandía o el melón.

Asimismo, indicó que muchos portales web recomiendan utilizaraerosoles para desinfectar, pero a su consideración, no son necesarios, porque no se ha demostrado que sean eficaces, sino que al contrario, podrían contaminar los alimentos.

“Por el mismo motivo, tampoco se debe usar jabón. ¡De seguro no te apetece comer jabón!”, indica.

Añade que los productos orgánicos son una buena opción para no consumir pesticidas, pero esto no significa que no deban lavarse. Toda fruta y verdura debe desinfectarse sin importar su procedencia.