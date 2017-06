Cómo darte cuenta si estás saliendo con un psicópata

Muchas veces el amor nos pega y nos deja cegadas por todo lo que ese galán puede hacer por nosotras y eso es lo que nos mantiene ahí. Pero de repente notamos cosas que no suelen ser normales en una relación y queremos hacerlas ver normales. ¡No! Eso no puede ser posible porque pueden ser señales de que estás saliendo con un psicópata y tú no estás enterada.

Así que pon atención en estos puntos que puedes comparar con la persona con la que estás saliendo para darte cuenta si tu relación puede resultar sana o si de plano termina siendo un completo psicópata. ¡Qué miedo! Actitudes como éstas que llegues a notar en serio y que no sean normales, pueden ser señales.

* Quiere darte todo el mundo.

Alguien con actitudes psicópatas, tiende a darte el mundo desde la primera vez que lo ves para que caigas en sus redes y después de un tiempo de estar juntos, hacerte sentir insegura.

* Amor a todos pero a ti no.

Tiene su faceta amorosa con todos los demás pero contigo no. Puedes darte cuenta cuando salen con amigos o algunas de sus familias.

* Se aprovecha de tu vulnerabilidad.

Si en momentos en los que estás siendo vulnerable intenta meterse en tu vida a como de lugar, cuidado… esa puede ser la táctica para después hacer su plan psicópata.

Con estos tips te darás cuenta de que tu pareja o el galán que te está buscando tiene un problema en el que debes poner atención.

Si has notado ciertas actitudes como éstas, no dudes en saber que estás frente o al lado de un psicópata.