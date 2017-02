Crema dental y goma de mascar pueden causar cáncer, según estudio

Una investigación ha sido ordenada por las autoridades sanitarias en Francia luego de que un estudio del Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA) de ese país descubriera que el E171, un colorante utilizado en la industria alimentaria, puede causar cáncer.

El colorante E171, que corresponde a dióxido de titanio (TiO2), es un compuesto usado por los productores de alimentos para blanquear ciertos productos.

Es común encontrarlo en crema dental, goma de mascar, helados, yogur y otros productos endulzados.

El INRA afirma que la investigación demuestra “por primera vez que la sustancia E171 atraviesa las barreras intestinales en animales y toca otras partes del organismo”.

En la prueba, los científicos suministraron agua con dióxido de titanio durante 100 días a un grupo de ratas, tras lo cual encontraron partículas de dióxido en el hígado de los roedores. Los investigadores confirmaron que la exposición oral crónica al componente produjo a un 40% de las ratas lesiones precancerosas en el colon.

No obstante, el INRA aclaró que aún no es tiempo de asegurar que la sustancia E171 cause iguales efectos en las personas.

“Aunque se ha podido demostrar que el colorante interviene al comienzo y en el desarrollo de las etapas tempranas de la afección conocida como carcinogénesis colorrectal, no podemos extrapolar estos resultados a los seres humanos o a las etapas con mayor avance de la enfermedad”, destaca el informe.