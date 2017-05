Por qué cortar con tu BFF es mucho peor que una ruptura amorosa

Esto es súper deprimente porque romper la relación con una amiga cercana duele mucho más que terminar con cualquier novio. Silversmith nos explica el por qué.

1. No entras en una amistad sabiendo que en cualquier momento puede terminar

Cuando empiezas a salir con alguien nuevo, siempre tienes presente que en algún momento podría no funcionar. Sin embargo, cuando construyes una amistad, esto no está en tu radar. Es por eso que el final de una amistad dueles más, es porque no te lo esperas.

2. Eres tú misma con tu BFF

En una amistad, tiendes a abrirte y a ser tú misma mucho antes que en una relación. Esto te hace mucho más vulnerable. Tus amigas te conocen de verdad desde el principio de su relación. Cuando terminan, es un golpe durísimo al ego y a la confianza.

3. Te haces cercana a tu BFF más rápido

Aunque también hacer recuerdos memorables dentro de una relación amorosa, tiende a suceder mucho más rápido en una amistad. Cuando estás saliendo con un nuevo galán, existen más barreras entre ustedes por el simple hecho de que no quieren ser lastimados. Es por eso que la cercanía se construye de manera gradual. Sin embargo, cuando estás con tu BFF, han compartido tanto de cada una que vivir experiencias juntas es mucho más fácil.

4. Mezclas tu mundo con ella

La presentas con tu familia y tus otros mejores amigos lo antes posible porque no existe ninguna razón para hacer lo contrario. Nadie piensa, y ¿le caerá bien a mis padres? ¿qué pensará ella de ellos? Es por eso que los amigos forman una parte muy grande de tu mundo desde el principio.

5. Ellas saben todo

Los amigos son personas en quienes puedes confiar cuando algo importante pasa. Es por eso que perder esa confidente se siente terrible. A parte, es horrible saber que existe alguien por ahí con la que ya no eres tan cercana que sabe todo de ti.