Consecuencias Familiares de la Depresión, ¿Quién Sufre Más?

De forma general se ocupa el modo “depre” como sinónimo de baja energía, cansancio extremo y también de una asociación con la tristeza; sin embargo la depresión es más que estar con alguna de estas condiciones. ¿Cómo salir de una depresión?

¿Qué es la depresión?

La depresión es una enfermedad, no es un estado natural, ni tampoco es una condición pasajera. Es de suma importancia que cuando observemos en otra persona algunos de los siguientes síntomas, consideremos solicitar la ayuda de un profesional.

Síntomas de la depresión.

Un estado de ánimo de constante de tristeza y llanto

Apatía, desgano y desinterés en la vida

Letargo excesivo, como si estuviera actuando en cámara lenta

Dificultad para dormir

Desmotivación para ir a la escuela o al trabajo

Inapetencia o exceso de alimentación

Hoy se sabe que la tasa de suicidios a nivel mundial ha aumentado significativamente y también se dice que muchos de estos episodios pudieron haber sido atendidos si la familia se hubiera percatado de los cambios en la persona (niño, adolescente o adulto), pues lo más seguro es que estuviera cursando por un problema de depresión profundo. En nuestro país se sabe que aproximadamente hay 10 millones de mexicanos que padecen depresión (cifras de la OMS, 2017). Se dice que una de cada cinco personas sufrirá una depresión a lo largo de su vida.

La importancia de la familia ante la depresión juega un papel muy importante, pues es dentro de este contexto que se manifiestan las primeras señales de esta enfermedad. Cuando descubrimos que el carácter de algún familiar empieza a modificarse seguramente está asociado a alguno de los siguientes eventos:

Duelo por la pérdida de una persona cercana a él (pareja, madre, padre, hijo, amigo o alguien con quien tenía un vínculo muy cercano)

Duelo por una mascota, ya que para algunas personas tienen un lugar especial en su vida

Pérdida del trabajo, sobre todo cuando no era un deseo de la persona salir de este.

Divorcio o separación de vínculos cercanos

Cambios de casa o de país

Cambios de escuela en el caso de los niños o adolescentes

Conclusión de proyectos profesionales o académicos

Como podemos observar en estos puntos, las personas con tendencia a la depresión tienen dificultad para aceptar o digerir el cambio de forma sencilla. Se dice que en esta enfermedad hay factores que la desencadenan y es cuando aparece de forma muy clara con algunos de los síntomas que ya describí anteriormente.

Cómo salir de una depresión.

La familia es una fuente poderosa de sanación, pues a través de ella se gestan nuestros vínculos con la vida, aprendemos como relacionarnos y solucionar problemas, de allí que ante cualquier enfermedad de un integrante debemos prepararnos también, pues nadie está capacitado para actuar ante las dificultades de nuestros seres queridos.

Bien dicen que el amor lo cura todo; partiendo de esta idea lo primero que debemos hacer ante un familiar diagnosticado con depresión es ser amorosos, con ello me refiero a que nuestros tratos hacia él deben ser amables y, para ser así, requerimos de empatizar lo más que podamos, ponernos en el lugar del otro no es fácil, pero si podemos intentar plantearnos la siguiente reflexión “si yo me encontrará en su situación, ¿cómo me gustaría ser tratado?”, sin temor a equivocarme pensaste en algún episodio en donde estuviste enfermo y agradeciste los cuidados de alguien más, pero sobre todo de tus seres más cercanos, de tú familia. Piensa y actúa así con tú familiar con depresión: amorosamente. No se trata de sobreprotegerlo, solo de atenderlo.

Si bien no somos terapeutas o psicólogos todos, si podemos aplicar la estrategia de escucharlos, atender con atención sus pláticas, mandarles mensajes para saber cómo se encuentran o enviarles recordatorios que motiven su día, es una acción que puede beneficiar en su mejora.

Es importante aquí señalar que cuando los escuchamos en un episodio de crisis, en donde regularmente sus comentarios son de desaprobación, minusvalía o cualquier discurso negativo no debemos retroalimentar sus ideas; lo que podemos hacer es recordarle lo valioso y haciéndole saber que solo es un episodio que va a pasar, que no durará para siempre, también es bueno que lo invitemos a platicar sobre otros temas más agradables, quizá acompañarlo a tomar una caminata o un café, le pueda ayudar a volver a conectar con su bienestar.

Invitar a nuestro familiar con depresión a salir de la tristeza, que realice ejercicio o busque alguna actividad en donde él active su cuerpo y su mente puede ayudarlo a recuperar su estado de alegría con mayor frecuencia.

En ocasiones con la familia gustamos de confrontar, regañar o reprochar las actitudes de los otros; sin embargo es lo que menos requiere nuestro familiar con depresión. Si no podemos con sus actitudes, propias de su enfermedad, podemos recomendarle que lo cheque con su médico o su terapeuta y, en caso de que él no acepte esa ayuda, comentarle con sinceridad cómo nos sentimos ante la impotencia de no poder ayudarlo. Más vale ser honestos y reconocer nuestros alcances que intentar salvar a otros, convirtiéndonos también en un problema más.

Un punto muy importante en el caso de niños y adolescentes es observarlos y atender ante cualquier detalle de comportamiento que salga fuera de lo común, recordemos que nadie cambia sus actitudes porque sí. Entender que la depresión se puede prevenir es un gran paso ante esta enfermedad, que hoy está extendiéndose en todo el mundo.