¡Conoce la verdad acerca de estos 7 mitos del ejercicio!

Estás tratando de llevar la vida más sana que puedas tener, ¿pero estás cayendo en estos mitos comunes del mundo fitness?

Hoy te desmentimos o confirmamos los más populares:

Mito Fitness #1: Si no sudas, no te estás ejercitando.

El sudor es la manera en que el cuerpo busca refrescarse, por lo que no es necesariamente un indicador de tu nivel de esfuerzo. Es más, puedes hacer una hora de un buen ejercicio sin derramar una gota (¡Pilates por ejemplo!)

Mito Fitness #2: Sin dolor no hay gloria

Esta frase es muy común en el mundo del deporte, sin embargo lo que realmente lo que implica hasta podría ser peligroso. Aunque puedes sentirte adolorido después de un día o dos de entrenar, no hay razón para que sientas molestias mientras o posterior a la actividad física. Es más, si duele, puedes estar haciendo algo mal.

Mito Fitness #3: Debes estirarte antes de ejercitarte para prevenir una lesión.

Aunque estirarte antes de empezar las pesas y el cardio puede ser beneficioso, estirarse antes de un ejercicio no solo no ayudará a aumentar tu rango de movimiento, además puede desestabilizar músculos, volviéndote más propenso a lastimaduras. En vez de estirarte, calienta con una rutina ligera de cardio para poner a correr tu flujo de sangre.

Mito Fitness #4: Las máquinas del gimnasio aseguran que estás haciendo el ejercicio adecuadamente.

Es fácil asumir que los equipos con pesas te ponen automáticamente en la posición correcta para ejecutar los ejercicios apropiadamente, pero no es el caso. En realidad, es importante que ajustes las máquinas a la forma y altura de tu cuerpo para estar seguros de que lo estás haciendo bien. Puedes pedirle a alguien en el gimnasio que te asista o contratar por un día un entrenador personal que te indique el uso ideal de cada máquina.

Mito Fitness #5: Levantar pesas te hará más voluminoso

Si estás evitando cualquier tipo de ejercicios con pesas porque tienes miedo de abultarte, ¡no temas más! Para crear masa muscular como Hulk necesitas testosterona, y utilizar pesas es en realidad una gran manera de impulsar tu metabolismo y aumentar tu densidad ósea.

Mito Fitness #6: Más tiempo = más resultados

Si crees que mudarte al gimnasio te hará una persona fit, estás equivocado. Por si no lo sabías, entrenar demás puede entorpecer el crecimiento muscular, ¡causando que pierdas músculo! La clave para estar más tonificado y en forma es descansar entre ejercicios, y recuerda, no hay razón para pasar más de una hora en el gimnasio, si lo que haces te lleva más de eso, probablemente no estás haciendo algo tan efectivamente como deberías.

Mito Fitness #7: Un baño o ducha de agua caliente previene el dolor muscular.

Cuando entrenas, tus vasos sanguíneos se dilatan y el dolor en los músculos resulta cuando el ácido láctico se asiente en esos vasos dilatados. La mejor forma de eliminar esto es cerrar esos vasos tan pronto como sea posible, y eso lo logras con agua fría. Pero no es necesario un baño con hielo como lo hacen los atletas, con una ducha a temperatura un poco fría será suficiente para recuperarte.