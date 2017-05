¿Comer de noche engorda? Desenmascaramos 5 mitos sobre las dietas

Hemos escuchado tantas cosas que te ayudan a ganar peso, o a perderlo, ¡que ya no sabemos en qué creer!

Es por eso que decidimos indagar un poco en esos mitos tan comunes de las dietas para descubrir de una vez por todas cuales son los consejos que debes mantener y cuales descartar:

Mito: Comer después de las 8 p.m te hará ganar peso.

Este es uno de los desaciertos más comunes; que cualquier alimento que ingieras antes de dormir no es digerido. A menos que seas un devorador nocturno, comer de noche no es malo, y no tiene te hace subir de peso, siempre y cuando no estes consumiendo demasiadas calorías en el día. No hay una hora mágica en el día donde al dejar de comer te haga perder peso.

Mito: Las comidas integrales/saludables son mejor opciòn.

Si dice saludable o bajo en calorías en la etiqueta quiere decir que está bien comerlo…¿no?

La respuesta es no. No hay una definición real de comida saludable o comida natural, ya que estas pueden ser tan altas en calorías, grasas y sales como cualquier otra, y usualmente son más caras. Solo los alimentos orgánicos tienen guía de etiquetado y están definidas por la FDA.

Mito: Una dieta baja en carbohidratos te hará perder kilos al instante.

Tu cuerpo necesita carbohidratos para funcionar adecuadamente. Las dietas bajas en carbohidratos pueden restringir los hidratos de carbono a un nivel peligroso. Pero eso no significa que todos los carbohidratos sean buenos para ti. Elige como fuentes de carbohidratos a las frutas, verduras y granos enteros cuando sea posible. También, incluye por lo menos tres porciones de granos enteros en tu dieta cada día.

Mito: Debes tomar al menos 8 vasos de agua al día.

Mantenerse hidratado es muy importante, por supuesto, pero eso no significa que todo el mundo necesita cumplir con la regla de ocho vasos al día. Las necesidades de líquidos varían de persona a persona. Además, el café, té, leche, zumo, y los líquidos que provienen de los alimentos que consumes (sopa, frutas, verduras, etc.) también cuentan para el consumo global de agua al día. El agua potable no es una “píldora mágica” para la pérdida de peso.

Mito: Los alimentos frescos son más sanos que los congelados/enlatados.

Las frutas y los vegetales frescos son una delicia, ¿pero adivina que? No siempre son la opción más saludable. Y es que mientras más tiempo pasan en la isla de verduras del supermercado (o en tu refrigerador), más nutrientes pierden. Por otro lado, los congelados usualmente han sido llevados a ese estado poco después de haber sido cosechados y por eso retienen la mayor cantidad de nutrientes posible. Los enlatados se procesan rapidamente y también conservan la mayoría de sus nutrientes. En otras palabras, tanto los vegetales enlatados como los congelados son una buena alternativa para tu organismo.

Y tú…¿Conoces algún otro mito común en las dietas de hoy en día? Compártelo en los comentarios