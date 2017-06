Comer a esta hora hará que subas de peso

Una de las cosas que más nos importa es bajar de peso o por lo menos no ganar kilitos de más, pero cuando pasa lo contrario, seguro es por algo que estamos haciendo mal y podría ser la hora en la que comes.

Las comidas deben hacerse en horas específicas, y una de la más importante es la cena, que sin duda no hay que dejar pasar.

Eso sí, la peor hora para hacer esta última comida es después de las 9:00PM porque esto hará muchos cambios en tu metabolismo.

Tu digestión se alterará y dejará de funcionar correctamente, las grasas comenzarán a expandirse por todo tu cuerpo y eso hará que subas de peso.

Además de cuidar la hora en la que cenas, debes cuidar qué comes; en esta última comida del día debes incluir proteínas como carne, pescado, pollo combinadas con algún vegetal y grasas saludables que ayudarán a mantenerte en tu peso, y si lo haces correctamente, hasta perderlo.

Otros tips con los que no subirás de peso cuando cenas son:

* En especial, puedes cenar pollo a la parrilla con arroz integral. Es muy fácil de preparar y bajo en grasa.

* No comas viendo televisión ya que esto te hará ingerir más calorías de las que necesitas.

* Evita el queso en la noche debido a que es un alimento difícil de digerir y te irás a la cama con los alimentos sin procesar.

* Si puedes, cena entre las 7:00 y 8:00 PM, es lo mejor que podrás hacer.

Ahora que ya sabes el secreto (y lo que has estado haciendo mal) cambia tu rutina desde ya para que tengas una alimentación lo más balanceada posible. – See more at: http://www.veintitantos.com/bienestar-nutricion/comer-esta-hora-hara-que-subas-de-peso#sthash.KThSRQsf.dpuf