Así reacciona tu cuerpo cuando te rascas un piquete de mosco

Al caminar en el parque, mientras tomas el sol en la playa o simplemente, al estar leyendo este artículo, sin saberlo, un mosquito puede estar a punto de picarte… Y si bien, no pasará de una leve roncha, ésta no tardará en producir la incómoda pero inevitable comezón, que te obligará a rascarte aun cuando no es lo ideal…

Sin embargo, ¿por qué resulta tan irresistible rascarte?

La razón podría estar en la evolución, es decir; biológicamente cuando algo molesta a tu piel, como una picadura, las células liberan una sustancia química (histamina) que hace que los nociceptores de la piel envíen mensajes al cerebro a través de los nervios de a espina dorsal.

Es decir, la comezón es un mecanismo a través del cual, el cuerpo trata de eliminar algún parasito o bien planta u objeto que podría estar adherido a tu organismo, y lo está lastimando.

Doloroso placer

Aunque esta picazón actúa como señal de advertencia, no es todo su efecto en el cuerpo. De acuerdo a un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, al rascar un piquete tus neuronas reciben una indicación de dolor que las lleva a liberar serotonina, un neurotransmisor que brinda placer, pero que a subes aumentan tu deseo por seguir rascándote.

Otro efecto de este “mal hábito” es que se incrementa la irritación y aumenta el tamaño de la erupción.

¿Cómo evitarlo?

Una forma fácil de no rascarte es colocando un poco de cinta adhesiva sobre la lesión; ésta impedirá que el aire entre en contacto con la picadura lo que ocasiona la comezón.

Recuerda si la roncha adquiere una coloración extraña o bien va acompañada de fiebre es importante que acudas con un experto de la salud lo antes posible