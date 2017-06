Así reacciona tu cuerpo cuando dejas de hacer ejercicio

A veces no podemos ajercitarnos debido a una lesión, un problema de salud o realmente por falta de tiempo y energía.

A veces no podemos ajercitarnos debido a una lesión, un problema de salud o realmente por falta de tiempo y energía. La realidad es que cuando esta actividad te encanta, es muy difícil que tu estado de ánimo sea el óptimo.

Y no, no es tu imaginación, dejar de hacer ejercicio te provoca depresión y ansiedad, según un reporte del General Hospital of Psychiatry, abandonar el ejercicio tiene consecuencias para la salud mental.

Cuando las personas dejan de hacer ejercicio, después un largo tiempo de llevar una rutina constante, tienden a mostrar síntomas de ansiedad y depresión, que empeoran con el tiempo que se siga limitando la actividad física.

¿Cuánto tiempo es suficiente para estos efectos?

Los efectos más importantes suceden después de al menos dos semanas de inactividad. Quienes acostumbran a ejercitarse se vuelven ansiosos y presentan síntomas de depresión que pueden tener hasta síntomas físicos.

Sin embargo, quienes llevan un estilo de vida totalmente sedentario y hacen ejercicio por un tiempo,pero después lo dejan, no tienen estos problemas emocionales.

Aunque se estima que estos efectos disminuyen a largo plazo, dejar de ejercitarnos conlleva a cambios en el estado de ánimo para quienes hacen del deporte o ejercicio un estilo de vida.