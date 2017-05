8 maneras de ejercitarte sin realmente hacer ejercicio

Cuando se trata de encontrar un espacio dentro de tu vida para ejercitarte, la lucha es real. Porque si somos honestos, después de un largo día de trabajo vestirte de nuevo para ir al gimnasio es casi una tarea imposible. Y no es que no quieras ejercitarte, simplemente el agotamiento físico y mental no te dejan.

Como entendemos que no todo el tiempo estás de ánimo para entrenar, encontramos varios trucos que te convertirán en una persona activa todo el día, sin necesidad de realmente hacer ejercicios. Son pequeños tips cortesía de los mismos entrenadores para que quemes calorías y fortalezcas tus músculos cuando no estás en el gimnasio. Prepárate para ponerte en acción:

1. Entrena mientras te preparas para el resto del día:

¿Te estás cepillando los dientes o peinándote? Es muy fácil convertir estos rituales en pequeños circuitos de ejercicio. La entrenadora Becky Hempel sugiere pararte en un pie mientras lo haces. Y si te sientes un poco más aventurera (y despierta), puedes tratar hacer unas cuclillas. Porque dos minutos de cepillarte + dos minutos de cuclillas, ¡son 11 calorías quemadas!

2. Camina enérgicamente donde quiera que vayas:

Levantar el paso mientras camina puede hacer mucho en tu condición física. 5 minutos andando lentamente puede quemar alrededor de 13 calorías, mientras que si caminas el mismo tiempo pero a un ritmo rápido puede quemar 20 calorías. Así que camina aceleradamente a donde quiera que vayas.

3. Bájate una estación antes de tu parada habitual:

Danielle Devine-Baum, instructor de Flywheel, recomienda este truco. Si tu viaje por las mañanas se basa en gran medida en el transporte público, esto es una gran manera de activarte desde temprano. Obviamente, tendrás que darte un poco más de tiempo para ir y venir de los lugares. No solo quemarás más calorías, también será bueno para tu salud en general.

Y si tienes auto, estaciona un poco más lejos de lo que siempre lo haces.

4. Elige las escaleras, no el elevador:

Si tienes acceso fácil a las escaleras, este tips será simple y extremadamente efectivo. Solo se necesitan 5 minutos de subir las escaleras para quemar 48 calorías aproximadamente, además, es maravilloso para tus piernas y trasero.

5. Abandona tu escritorio mientras almuerzas

¡Olvídate del delivery! Sal de tu oficina en tu hora de almuerzo, será saludable tanto física como mentalmente. Aprovecha para tomar las escaleras, y camina con paso acelerado hasta el puesto de comida más cercano. O si almuerzas en el comedor, toma un descanso de 10 minutos para dar un paseo. Te sentirás como nueva para empezar la jornada de la tarde.

6. Solo habla por teléfono cuando estés en movimiento:

¿Tu mamá te está llamando? Sal de tu cuarto y camina mientras conversas con ella. Una caminata a un ritmo moderado durante una llamada de 20 minutos puede quemar hasta 71 calorías.

7. Cuando vayas al supermercado, usa una cesta en vez de un carrito

Este truco es especialmente útil si tienes que hacer una compra mediana/grande de comestibles. Mientras más cosas tengas en tu canasto, más sentirás el ejercicio. Y es que llevar una cesta pesada de comida por 20 minutos puede quemar hasta 64 calorías.

8. Cuando tengas que hacer una fila, elige la línea más larga

Mientras espera, puedes hacer este sencillo ejercicio. Párate sobre las puntas de tus dedos haciendo elevamiento de talones. Y si no te atreves a hacer los movimientos, al menos sostén con fuerza la cesta llena de productos (¡con el torso bien derecho!).