8 cosas raras que los hombres encuentran atractivas en una mujer

A veces es muy fácil saber qué es lo que ellos encuentran atractivo en una mujer, y otras resultan sorprendentes y hasta raras. Estas son algunas cosas un poco extrañas que a ellos les gustan de las chicas.

1. Lentes. Te hacen lucir sexy, atractiva, intelectual e inocente, y ningún hombre puede resistirse a eso.

2. Sudor. Seguro piensas que es asqueroso, pero una chica cubierta de sudor les resulta sumamente atractiva. Incluso si estás despeinada y chorreando, ellos sólo verán el brillo.

3. Andar en toalla. No es la toalla en sí, si no todo lo que implica: cuerpo húmedo recién bañado, desnudez, cabello al natural… ¡les encanta!

4. Ver cómo te estiras. Ya sea cuando te estás levantando de la cama, cuando tratas de aliviar un calambre o mientras te ejercitas, los estiramientos son súper atractivos para los hombres.

5. Que comas sin culpa. Si un hombre te quiere, jamás te impedirá comer lo que te gusta, y de hecho les fascina saber que eres lo suficiente libre y segura como para darte tus gustos sin remordimiento.

6. Verte enojada. Ni la ciencia ha encontrado una explicación para esto, pero por alguna razón ver a una chica furiosa envía a su cerebro una señal de placer. Es raro, pero eso explica porqué le gusta hacerte enojar.

7. Ver cómo te maquillas. Aunque parece un poco raro, ellos adoran ver a su chica maquillarse. La habilidad, destreza, gestos y por supuesto el resultado, es sumamente entretenido y sexy.

8. Que uses ropa de hombre. Por supuesto que le encanta verte desnuda debajo de una camisa suya, pero también les gusta que uses sus chamarras o corbatas como accesorios. Eso sí, pregúntale antes de asaltar su armario, porque a algunos no les encanta la idea.