7 consejos fitness cortesía de las celebridades más tonificadas

Hacer una rutina de ejercicios es difícil, hasta para los famosos, que, aún peor, tienen la obligación de hacerlo pues la imagen es parte esencial de su carrera.

Entonces, ¿cómo hacen las celebridades para sentirse motivados día tras día? Compilamos los mejores consejos para estar en forma provenientes de las mujeres que conforman la lista A de Hollywood, ¡toma nota!:

Motívate armando un playlist para entrenar

“Hago muchas cosas con poco peso, por ejemplo, pongo una canción que me guste mucho y hago flexiones de bíceps con mancuernas de 2.2 kilos por lo que dure el tema y trato de quemar la mayor cantidad de calorías posible”. Beyoncé.

“Creo que hay que hacer cuclillas cada vez que puedas. Si cada vez que piensas en ellas haces al menos 10, es una gran manera de recordarlo e incorporar el ejercicio en tu día”. Miranda Kerr.

“Soy una chica de la naturaleza. Crecí en Colorado y siempre estaba afuera. Todavía lo soy, incluso cuando estoy en la ciudad. Si estoy en Amsterdam, me subo a una bicicleta, manejo a todas partes, y disfruto el paisaje. Me encanta esa libertad, que no consigues en un auto. En Nueva York, si me quedo en el centro y tengo una reunión en la zona norte, me pongo mis audífonos, escucho mi música favorita, y camino. No hay nada mejor que caminar en Manhattan”. Kate Hudson para Shape.com.

“Odio el cardio. Prefiero levantar pesas que correr en la caminadora” Kendall Jenner

“Entreno no solo para balancear la comida sino también para mantener mi mente centrada… Puede ser dando un paseo, boxeando, o bailando. Cualquier actividad física tiene un impacto positivo en la gente; la dopamina y la serotonina que se libera cuando te ejercitas es maravillosa y te hace sentir increíble” Shay Mitchell para Byrdie.com

“Cardio es la clave. Tengo un entrenador personal que viaja conmigo si estoy próxima a un gran evento. Entreno todos los días, pero necesito a un entrenador que me motive a hacerlo”. Rihanna, para Harper’s Bazaar