7 chicas del cine que se convirtieron en grandes íconos la mod

No son modelos, no son diseñadoras de moda, no son cantantes, no son actrices, mucho menos fashion bloggers. De hecho las siguientes siete chicas no existen en la vida real.

Se trata de personajes de ficción que traspasaron la pantalla no solo por las historias que contaron en sus respectivas películas, sino que gracias a excelentes decisiones de vestuario lograron transcender como íconos de moda a lo largo de los años.

¿Cuál es tu favorita?

Margot Tenembaums de The Royal Tenembaums: El personaje de Gwyneth Paltrow no solo es infaltable cuando de disfraces de la cultura pop se trata, sino que once años después del estreno de la cinta de Wes Anderson, Margot continúa sirviendo de inspiración incluso para colecciones de moda, tal como lo comentó el propio Alessandro Michele, director creativo de Gucci, sobre el más reciente lanzamiento de la marca.

Cher Horowitz de Clueless: En su momento, The New York Time catalogó la película como una verdadera joya del fashion, y no se equivocaron.

Todos los fabulosos atuendos de la cinta de 1995, pero sobre todo los lucidos por Alicia en el personaje de Cher, son todo un referente. De hecho, en el 2013 Chanel lanzó una nueva versión del glamoroso “bolso para agua”, e Iggy Azealea rememoró la cinta en el video Fancy en 2014.

Annie Hall de Annie Hall: Tratándose de un film de Woody Allen de 1978, el personaje de Diane Keaton tiene muchos méritos por haber marcado arriesgadas tendencias como el uso de piezas masculinas -de manera muy femenina- por las mujeres.

Holly Golightly en Breakfast at Tiffany’s: Solo diremos algo sobre el legendario personaje de Audrey Hepburn en la cinta de 1961: black dress.

Holly logró posicionar la prenda como un básico en el clóset de toda mujer, y aunque el Givenchy original fue vendido en 900 mil dólares, el estilo puede ser adoptado de creativas maneras. Miren a Selena Gómez.

Cleopatra en Cleopatra: Es difícil imaginar alguien en la calle con un total look como el del emblemático personaje que llevó Elizabeth Taylor en 1961, pero es un referente el espectacular maquillaje que usó. Además, el anillo de serpientes de Bulgari es objeto de deseo de muchas mujeres.

Elvira Hancok en Scarface: En 1983, Michelle Pfeiffer no solo dio otra muestra de sensualidad, sino que convirtió en Elvira en un fashion icon.

En el 2012, Rihanna llegó a la #AlfombraRojaE! con un hermoso vestido Armani que confesó había sido inspirado en dicho personaje. Y no solo eso, la colección completa de la famosa marca para la primavera-verano de ese año tuvo el mismo punto de partida.

Susan en Desperately Seeking Susan: En 1985, cuando Madonna no tenía aún la corona de reina del pop, protagonizó la cinta en donde el director dio la orden específica de que Susan luciera como un verdadero ícono fashion callejero de Nueva York.

El vestuarista encontró lo que buscaba precisamente en el clóset de la propia Madonna.