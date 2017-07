6 actitudes que despiertan los celos en un hombre

A pesar de que se dice que las mujeres somos más celosas, hay ciertas cosas que hacemos o decimos y con las que provocamos este sentimiento en los chicos. Sin embargo, debes tener en cuenta que aunque parezca tierno provocarles celos, debemos cuidar muy bien cómo y en dónde lo hacemos, porque muchas veces las cosas pueden no salir como esperamos.

Algunas de nuestras actitudes son las siguientes:

1. Coquetear con alguien más

¡Claro que se ponen celosos! Y es que, ¿cómo les va a gustar que la mujer que quieren esté detrás de otro chico? Si tienes pareja, es más que obvio que se pondrá a la defensiva; si estás soltera pero lo haces para provocar al galán que te gusta, podría ser una buena táctica para llamar su atención. Eso sí, en ninguno de los dos casos es recomendable someterlo a un sufrimiento así.

Ojo, no es lo mismo que veas a un chico con toda alevosía y él pueda reaccionar, a que él sospeche que miras a alguien y te controle cuando ni siquiera estás atenta a tu alrededor. Hay una delgada línea entre el juego y la violencia.

2. Vestirte sensual No es que tienes que vestirte con una sábana de pies a cabeza, pero ponerte un vestido sexy y ajustado que resalte tus bellas curvas, lo puede hacer enfurecer, y esto porque no le gustaría que ningún otro hombre ponga sus ojos sobre ti. Recuerda, eres libre de ponerte lo que quieras siempre y cuando favorezca tu figura. Él no puede decirte cómo vestir o actuar. Si se enoja por tu outfit, encuentra una forma de decirle que confíe en ti, al final te arreglaste para ti misma.

3. Tu mejor amigo A tu chico no le importa si llevas más de 10 años de amistad, y aunque procure aceptar la idea de que son sólo amigos, la verdad es que siempre tendrá ‘el gusanito’ de la duda y pensará que tu amigo quiere contigo. A los hombres no les gusta sentirse amenazados por los de su especie, y tus relaciones amistosas con chicos nunca lo tendrán tranquilo. Ojo, no es lo mismo que no esté contento con tus amigos a que te prohiba relacionarte con ellos. Tú eres libre de hablarle a quien quieras y eso lo debe tener muy claro.

4. Tu ex Más que ponerse celoso, se pone furioso cuando una mujer habla de su expareja, y mucho más cuando sin querer hace un comentario comparativo. Lo mejor es que en todo momento evites hablar de tu anterior relación.

5. Reconocer que estás enamorada de un famoso Por más tonto que se escuche, ¡es verdad! Ellos no están dispuestos a compartir el amor de su chica con ninguna hombre o celebridad, por muy inalcanzable que sea. Es por eso que odian a galanes famosos como Ryan Gosling o Tom Hiddleston con los que seguro tienes muchos sueños. Hazle notar que sólo se trata de un amor platónico y dile que se relaje.

6. Irte de fiesta sin él No importa si vas sólo con tus amigas, la idea de que vayas a una fiesta, donde seguro habrá hombres, y que él no vaya contigo, lo pone a pensar y a preocuparse por ti. Eres libre de salir con quien quieras y cuando quieras, hazle entender a tu pareja que si bien no pueden pasar todo el tiempo juntos, puede confiar plenamente en ti.

Los celos son muy comunes en el terreno amoroso. No importa si tienes pareja o tratas de conquistar a alguien, pero ten por seguro que este sentimiento te seguirá adonde quiera que vayas y en cualquier situación. Recuerda, él no puede controlar ni tus salidas, ni tus horarios, ni tus amistades.