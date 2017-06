5 tips para empacar de la manera más eficiente

El arte de hacer las maletas… ¿todo un desafío no? sobretodo si se trata de unas vacaciones cortas….¡o tu luna de miel!.

Pero la clave de empacar está no en lo que llevas, sino en como las guardas en tu valija. Es por esto que te mostramos a continuación la manera más eficiente de ir colocando tus prendas y sacarle el mejor provecho a tu equipaje (también funciona si viajas por poco tiempo):

Primero organízate:

Una maleta se ve lo suficientemente amplia, hasta que comienzas a llenarla. Para aprender cómo empacar como un profesional, debes pensar estrategicamente. Por ejemplo, protege los zapatos y artículos sueltos con bolsas de fieltro. Guarda los artículos de aseo personal en recipientes accesibles y colócales en la parte superior. Utilice estas ideas ingeniosas, y nada se te perderá. Y si viajas con sólo un equipaje de mano, siempre use una valija de material duro, como se no se puede expandir, te verás forzada a llevar solo lo necesario.

Primera capa:

Cubre el fondo con zapatos y equipos tecnológicos en bolsas. Rellena el centro con jeans y chaquetas enrolladas.

Segunda capa:

Coloca los vestidos y pantalones longitudinalmente en la parte superior de la primera capa, dejando que los extremos cuelguen sobre los lados del equipaje.

Tercera capa:

Enrolla los sueters y las camisetas. Ubícalas encima de la segunda capa, y cúbrelos con los extremos de los vestidos y pantalones que guardaste previamente.

Cuarta capa:

Doblar las prendas delicadas. Coloca los artículos de tocador y la ropa interior en bolsas separadas. Colócalo todo en la parte superior.

A tener en cuenta:

Los líquidos se deben verter en recipientes de 3,4 onzas y se almacenan en 1 cuarto de galón bolsas con cierre.

Cada compañía aérea designa sus propias restricciones de tamaño para el equipaje de mano, aunque la mayoría tiene un límite de 20 kilos y una dimensión exterior de 114 cm (la suma de la de longitud, anchura y profundidad de la maleta). Lo más recomendable es que consultes el sitio web de tu aerolínea antes de embarcarte en tu aventura.