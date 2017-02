5 pasos para llevar una dieta saludable

¿Quieres llevar una dieta más saludable este año pero siempre te cuesta trabajo? Hicimos una lista de 5 cosas que puedes empezar a hacer para comer más sano y llevar una dieta más balanceada.

1. Más agua, menos refresco

Deja de tomarte un refresco al día y empieza a tomar más agua. Los refrescos tienen una cantidad de azúcar inimaginable que hace que consumas muchas más calorías de las que necesitas. Cuando tengas mucho antojo o mucha sed, opta por un vaso con agua y agrégale un pedazo de limón en caso de que no disfrutes el agua sola. Además de hidratarte, tomar más agua te ayudará a sentirte más ligero, menos hinchado, a tener una mejor decisión y hacer que tu piel luzca radiante.

2. Más frutas y verduras

A la hora de la comida, procura de que la mitad de tu plato sean frutas y/o verduras. Además de reducir la cantidad de calorías que consumes, incluir más frutas y verduras en tu dieta ayudará a que consumas más vitaminas y minerales. Incluir más frutas y verduras en tus comidas no es tan difícil, es más, puede ser muy divertido. Haz una ensalada con muchos colores. Mientras más colores tenga, más beneficios tendrás. Incluye vegetales verdes como el brócoli, kale y calabaza. Agrega jitomates y pimientos y algunas frutas. Estas frutas y verduras tienden a tener más vitaminas, minerales y antioxidantes.

3. Cuida tus porciones

Tal vez tengas una buena dieta; comas proteína, grasas y verduras pero, si las porciones son inadecuadas, entonces no sirve de nada. Hoy en día, la mayoría de los restaurantes sirven porciones enormes y es posible que sientas que debes comerlo todo. Si quieres reducir la cantidad de comida que ingieres, trata de pedir un aperitivo en vez de un plato fuerte o comparte el plato fuerte con alguien más. Si al terminar de comer no te sientes satisfecho, come una fruta de postre.

Usa la imagen de abajo para saber cómo debe verse tu plato y cuidar las porciones.

Procura que la mitad o casi la mitad de tu plato sean frutas y verduras.

La proteína animal que comas debe caber en la palma de tu mano (puedes incluir lácteos).

Aproximadamente 1/4 de tu plato debe contener cerales.

Menos de 1/4 de tu plato debe contener leguminosas.

4. Prepara tu comida

Muchas personas sufren a la hora de la comida porque están en el trabajo y tienen que salir a comer a un restaurante, comer los tacos de la esquina o en el comedor de la empresa. Muchas veces, estas comidas tienen mucha grasa y no son nutritivas. Para que estés consciente de lo que comes y asegurarte que sea sano, haz tu propia comida y llévala a trabajar. Puedes hacer el super el domingo y prepararte una ensalada, pollo y quinoa para toda la semana y así evitar salir a comer. Es una excelente manera de monitorear lo que comes, cuánto comes y lo saludable que es.

5. Cambia a granos enteros

La realidad es que el pan blanco es riquísimo pero no es nada saludable. Para empezar a cambiar tu dieta, empieza a cambiar los granos a granos enteros. Esto significa que dejes de consumir granos refinados y los cambies por productos que tengan ingredientes como arroz salvaje o integral, quinoa, avena, harina de avena y trigo integral. Este cambio ayudará muchísimo a comer más sano y sentirte mejor.