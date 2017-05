5 hábitos fitness que debes establecer antes de cumplir los 30

No es un secreto que nuestros cuerpos envejecen: vemos arrugas que no teníamos antes, las resacas son mucho peores, y nos duelen partes que no sabíamos que teníamos. Por eso, aunque todavía no existe un truco para ser joven por siempre, sí podemos llegar a los 30 estando y sintiéndonos mejor que nunca. 5 expertos fitness dieron sus mejores tips a Byrdie.com para que puedas incorporarlos en tu rutina antes de pasar a la tercera década:

Busca como ventilar el estrés

“Durante nuestros veintes, hay mucho crecimiento, cambios, emociones y estrés. Las prácticas relajantes como el yoga ayudan a reducir la ansiedad, la depresión, el cansancio y a protegerte de enfermedades a futuro. Sumar un ejercicio restaurativo y meditativo en tu vida diaria es esencial”. – Samantha Garrison, fundadora de Yogala.

No abandones el entrenamiento de fuerza

“Una de las cosas más difíciles de aceptar es que tu metabolismo cada día se vuelve más lento. Comienza el entrenamiento con pesas ahora; crear músculos densos que puedan quemar más calorías durante y después de tus ejercicios ayuda a contrarrestar un metabolismo estancado”, – Jenn Lacy, de Bar Method Silver Lake.

Siempre ponte de primera

“No importa que tan ocupada sea tu vida, siempre haz ejercicios al menos 3 horas a la semana. Comienza a considerar el deporte como una recompensa, no un castigo por comer demasiado o no hacer nada. El fitness es mucho más divertido cuando lo ves desde un punto de vista positivo y sano. En esos días que no tengas motivación, piensa en la meta. ¿Te sentirás mejor o peor al culminar la sesión? La respuesta casi siempre es mejor”. – Mary Bowers, fundadora de Ballet Beautiful.

Trabaja en el balance físico

“Con la edad, perdemos la capacidad de permanecer en posición vertical y de protegernos de caídas, algo en lo que no estás pensando en tus veinte años. Emplea una práctica al menos dos veces por semana que se centre en mejorar su equilibrio. El equilibrio nos da nuestra capacidad de soportar. Igualmente, el fortalecimiento y alargamiento de todos los músculos del cuerpo ayudará al cuerpo a lograr habilidades de equilibrio para que el cuerpo funcione fácilmente a través de actividades cotidianas. El equilibrio permanente protege a las articulaciones y a las rodillas de las lesiones, esto se hace cada vez más importante a medida que envejecemos”. – Leslie, propietaria del centro de pilates West Cloud.

Estírate todos los días

“Estirarse es esencial antes y después de haberte ejercitado. Después de los 30, la gravedad no es tu aliada, por eso es importante que incorpores a temprana edad la actividad física con regularidad. Estirar calentará los músculos y te protegerá de estar adolorida al terminar una clase. Debería ser parte de tu vida diaria, así como lo es despertarse, o cepillarse los dientes”. – Ilana Kugel, directora creativa de Koral Activewear.