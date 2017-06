4 Pasos para prevenir el envejecimiento si estás en tus 20’s

De acuerdo con el dermatólogo estadounidense Dr. Harold Lancer, autor del libro Younger y también gurú de la piel de Victoria Beckham y Kim Kardashian, el cutis detiene su reparación natural entre los 20 y 25 años.

Por tal razón, son los 20 la década más importante para prevenir los signos de envejecimiento. Es en este periodo en el que los problemas más comunes de la piel son resultado de una falta de cuidados, estilo de vida, fiestas, fumar, consumo excesivo de alcohol, falta de sueño, estrés y una dieta pobre, por lo que es clave disponer de un régimen de belleza idóneo, combinado con un buen manejo del estrés, hacer ejercicio y tener una excelente alimentación.

1er paso: ALIMENTACIÓN ANTIAGE

Si quieres presumir una piel inmaculada o eres amante del maquillaje nude, cambia tu régimen alimentario para tener un cutis envidiable.

Modelos y editoras de belleza se suman a la tendencia de los superalimentos. ¿Cuáles? Cerezas, hummus, yogur griego, semillas de chía, miel, jitomate y kale.

Inclúyelos y agrega una poderosa fuente de antioxidantes, antiin amatorios, reparadores del daño solar, vitaminas y nutrientes, que promoverán una tez radiante.

2ndo paso: HIDRATACIÓN Y PROTECCIÓN SOLAR

La humectación mantiene la barrera protectora de la piel intacta y evita que agentes ambientales la deterioren. También, asegura una buena textura, libre de arrugas por deshidratación.

La protección solar te ayudará a mantenerte sin manchas y previene que los rayos ultravioleta A y B dañen los principales tejidos de sustento (que provocan arrugas y acidez).

Intenta con hidratantes que se adapten a tu tipo de cutis, con productos solares con FPS 30 o mayor, y una crema o maquillaje que contengan FPS añadido.

3er paso: VE POR TRES INGREDIENTES CLAVE

(Fresh Pressed Daily Booster with Pure Vitamin C, Clinique; White Lucent All Day Brightener FPS 23, Shiseido)