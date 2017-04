3 ejercicios infalibles para abdominales de acero

No siempre podemos ir al gimnasio, no siempre encontramos el tiempo, pero tener abdominales, si bien no marcados, fortalecidos es súper necesario para nuestra postura, para evitar dolores de espalda, ¡y por supuesto, la flacidez! Así que acá les dejo tres ejercicios principales que hago a diario para esta zona.

El primero es el típico crunch:

Un ejercicio corto, que puede tener infinidad de variaciones: piernas en el suelo, verticales, movimientos hacia los lados para trabajar los oblicuos… Haz cuatro series de 25 repeticiones del frontal,y cuatro series de 25 repeticiones de laterales: es decir, llevando codo izquierdo a rodilla derecha y luego codo derecho a rodilla izquierda. -En un circuito con el resto de ejercicios de este post, nunca las cuatro series seguidas-.

En V -como los yogis:

Luego, para trabajar la parte baja del abdomen, haz cuatro series de 25 repeticiones -contando las dos piernas- de este abdominal similar al bote de yoga. Es perfecto para atacar ese rollito bajo el ombligo, ¡e incluso la parte alta de las piernas lo agradecerán!

De plancha:

No todos los abs son acostados, de hecho, hacer planchas es súper bueno para endurecer y trabajar todos los músculos del área. Trabaja otras cuatro series de 25 toques -al talón- para cumplir con esta dura misión. Y si se sienten mucho más aventureros, ¡la media plancha es una opción! Amerita más resistencia, pero los resultados son más fuertes. Para hacerla, en esta misma postura, bajen los codos al piso, ¡y manos a la obra!