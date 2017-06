3 comentarios 8 señales de que tu pareja ya no te ama

Si empiezas a notar ciertos cambios en tu relación de pareja, no cierres los ojos. Cuando las cosas empiezan a ir mal, siempre hay detalles o actitudes que te lo dicen a la cara, hay algunas señales de que ya no te ama.

La psicoterapeuta Gabriela Flores, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó cuáles son los síntomas más reveladores del final de una relación. Es mejor estar alerta, detectarlos y decidir qué hacer. Lo peor es rehuir a la verdad, por temor a perder a la pareja”.

Abre los ojos…aunque te duela

Hay falta de disposición de su parte. Si siempre está ocupado, no te llama, no organiza planes contigo y no hace esfuerzos para verte, está claro que quiere escapar de la relación.

No le interesan tus problemas o proyectos. Si ha dejado de mostrar preocupación cuando te pasa algo malo, tienes problemas o le cuentas tus metas y proyectos, ya no formas parte de su vida.

Evita hablar del futuro. Otra clara señal de alerta es cuando ya no quiere hablar acerca de planes para el futuro como casarse, tener hijos, o vivir juntos.

Pelea por todo. Si le molesta cada cosa que haces y siempre destaca tus defectos, es tiempo de dar marcha atrás. Además, en esta etapa se encarga de culparte por lo mal que están o porque la relación ya no es igual.

Ha dejado se ser cariñoso y detallista. Si antes era cariñoso y te sorprendía con pequeños regalos, mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas para desearte un buen día o cosas por el estilo, y ha dejado de hacerlo, el interés ya no es el mismo.

Ya no te invita a reuniones con sus amigos. No te involucra en los planes con sus amigos e incluso comienza a verlos más a ellos que a ti. De hecho, muchas veces suele exigir constantemente que le des espacio: no se ven tan seguido, ni comparten tanto, pero aun así se queja de que no le das su “espacio”.

Cuando estas situaciones comienzan a ser cotidianas en tu relación, es mejor dar un paso adelante y no perder el tiempo en lo que no tiene futuro.