11 Cosas que tienes que saber antes de vivir sola

Dejar el nido e independizarte suena tentador, pero antes de lanzarte prepara bien el camino para no tener sorpresas

1. Money talk

¡No vayas a lo loco! Si no quieres volver a casa de tus papás en menos de un mes primero evalúa los gastos que vas a tener.

“Hay que tomar en cuenta si tendrás un ingreso fijo con el que ganes lo mismo todos los meses. Si no hay una fuente de dinero estable, la independencia puede resultar una tortura, ya que muchas personas acaban endeudadas.” – Fernanda Pancera, coach

Además de la renta, hay que pensar en los gastos de agua, luz, gas, comida y personales, como celular o internet, y, por supuesto, lo que quieras invertir en tu tiempo libre.

Antes de aceptar piensa en lo que tendrás que comprar, si te costará algo la mudanza y, claro, tener un buen ahorro por si surge una emergencia.

2. ¿Sola o acompañada?

Tu deseo es independizarte, pero para no ir con el dinero hasta el cuello una buena opción podría ser compartir casa con una amiga.

“Tener un roommate es ideal para distribuir gastos y, al mismo tiempo, tener intimidad e ir a tu ritmo.” –Adriana de la Torre, estudiante de derecho, 21 años

Lo mejor es que los días que necesites hablar con alguien podrás desahogarte y platicar.

Busca a alguien responsable que pueda ir al corriente con el pago de la renta, que te caiga bien, pero que no se tome “demasiada confianza” con tus cosas y con quien puedas tener límites de espacio y tiempo.

Alguien muy fiestero puede que acabe destruyendo la paz que buscas en tu nuevo hogar.

3. ¿Dónde vivir?

Aunque quisieras tener la casa de Paris Hilton es probable que (al menos al principio) no se dé, pero eso no significa que no puedas tener un lugar acogedor y bonito.

“Cuando me fui a vivir sola elegí un sitio cerca de mi trabajo. Era pequeño, pero siempre lo tenía limpio y me puse las pilas para decorarlo de una manera que me hiciera sentir a gusto. Pinté las paredes de blanco para darle más luz y opté por el minimalismo.” –Claudia Hank, fisioterapeuta, 33 años

Revisen muy bien que funcione el baño, que haya señal de celular, la seguridad de la zona, si necesitas calefacción o aire acondicionado y mucho cuidado con las humedades en las paredes.

¿Te presionan con que ya lo van a rentar? ¡No te precipites! Si no se dan las cosas, piensa que no es para ti y que ya encontrarás el hogar ideal.

– ¡A VIVIR SE HA DICHO! –

Una vez instalada, recuerda:

4. Haz un presupuesto

Semanal o mensual, para ayudarte a respetar lo que puedes gastar.

5. Atrévete

A hacer cosas que nunca habías hecho, como cambiar un foco, usar un taladro o martillo, prender el boiler, cambiar una llanta, etcétera.

6. Pon límites

¿Tus amigos quieren hacer una fiesta en tu depa? ¿Tu BFF se quiere mudar contigo? ¿Ya no tienes dinero para ir al cumple de tu colega del trabajo? Aprende a decir NO.

30 Cosas que debes tener en tu depa antes de cumplir treinta

7. ¿Quién vive ahí?

Conoce a los vecinos y, si puedes, intercambia con ellos el número de teléfono. Nunca sabes cuándo puedes necesitarlos.

8. Sé previsora

Dale una copia de la llave de tu casa a alguien de confianza por si

algún día la pierdes o la dejas adentro.

9. Cuídate

No lleves a cualquiera a tu casa. El hecho de sentirte sola es tentador para malas personas, así que sé un poco más cuidadosa en eso.

10. ¡Disfruta!

Una vez ahí, ¡escúchate! Si estás harta de salir, ¡descansa! Si deseas estar sola, ¡vas! Hacer lo que te pida el cuerpo es una de las grandes ventajas de la independencia.

11. ¡Madura!

Al vivir sola aceptas las responsabilidades que eso conlleva; es decir: limpiar la casa, ordenar, barrer, planchar y cocinar.

“Cuando me mudé de casa me arrepentí al ver todo el trabajo que hay detrás y pensé en volver a casa de mis papás. Independizarme fue más que tener mi espacio y normas. Fue el momento en el que de verdad me convertí en adulta.” –Carla Castilla, arquitecta, 31 años

Toma las riendas de frente, sé consiente de que te tienes a ti misma y ¡adelante!