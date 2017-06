10 tipos de parejas que siempre acaban mal

A veces sí podemos saber lo que nos depara el futuro, especialmente cuando hablamos de parejas tóxicas. Este tipo de parejas siempre acaban mal y algunas veces acaban fatal. Por eso es mejor estar atenta a las señales.

1Parejas celosas. Los celos no combinan bien con la estabilidad, precisamente porque se trata de un rasgo de inseguridad y de inestabilidad y además bastante peligroso. Las parejas celosas no tienen un final feliz, pero es seguro que tendrán un final.

2Parejas de siameses. Las parejas que son incapaces de darse un margen de espacio o de independencia suelen acabar fatal. Es cierto que algunas ni siquiera acaban, sino que se mantienen juntas por los siglos de los siglos, pero no son parejas felices.

3Parejas dominantes. El carácter dominante está tan alejado de cualquier forma de entender el amor que cuando hace su aparición en uno o en ambos miembros de la pareja, la relación está destinada al fracaso.

4Parejas de mentiras. Si hay algo que rompe la confianza en la pareja es la mentira. Aunque no se trate de una infidelidad, sino de mentiras sin importancia, una pareja sin confianza tiene poco futuro.

5Parejas mudas. La comunicación es una práctica obligada en las relaciones. Las parejas que no hablan o que solo hablan para discutir y echarse en cara todo lo que se han guardado hasta el momento son tan tóxicas que no pueden acabar bien.

6Parejas sin sueños. Puede que los planes no siempre salgan como esperabas, pero eso no quiere decir que renuncies a tus sueños. Las parejas sin sueños, individuales y en común, están destinadas a que la inercia ponga un día el sinsentido a la relación.

7Parejas ciegas. Mucho cuidado con el enamoramiento ciego que estás dispuesta a que no se te pase jamás. La ceguera te impide ver cómo es esa persona con la que estás compartiendo tu vida. Cuanto más tardes en verlo, más dura será la caída.

8Parejas falsas. Todo es apariencia en algunas parejas que vemos por las redes sociales. En algunos casos su felicidad es cierta. En otros casos, la felicidad conyugal es mero postureo del que antes o después se cansarán.

9Parejas de conveniencia. Hay parejas a las que no les une el amor, sino la conveniencia. Ese hombre ideal con esa mujer ideal, de profesiones complementarias, de familias amigas, de sonrisa permanente, son parejas que pueden estar juntas toda la vida, pero no las convierte en pareja felices.

10Parejas sin superar. No superan el pasado, no superan a su ex, hacen pagar a su nueva pareja los errores pasados en el amor. Hombres y mujeres incapaces de superar sus historias anteriores son también incapaces de construir una relación saludable.