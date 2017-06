10 extraños (y útiles) trucos naturales de belleza

Seguro alguna vez escuchaste a tu abuelita decir que no había mejor producto para un cabello de envidia que la mayonesa.

Y así, un sinfín de remedios naturales que, o nos parecían de lo más asquerosos, o simplemente dudábamos de su eficiencia. Sin embargo, te sorprenderá saber que tenían razón.

Algunos alimentos e ingredientes naturales que se encuentran en nuestra cocina pueden ser los aliados que hemos estado buscando para esos problemas de belleza: eliminar el frizz, fortalecer las uñas o hasta para deshacerte de aquel molesto barrito.

Después de probar estos trucos naturales, sin duda, te harás fan.

Para fortalecer las uñas, ajo

Muchos esmaltes ya contienen un extracto de este ingrediente como elemento fortalecedor. Para crearlo tú misma, muele un diente de ajo en polvo y agrégalo a tu esmalte transparente. Verás que en unos días las uñas frágiles serán cosa del pasado.

Mascarillas para el cabello

Si hay tres ingredientes naturales que transformarán tu cabello de seco y sin vida a una melena de pasarela, estos son la mayonesa, el huevo y el aceite de oliva.

Puedes aplicar y enjuagar cada ingrediente o juntarlos y hacer una mascarilla. Dos cucharadas de mayonesa, dos claras de huevo y una cucharada de aceite serán la solución.

¿Piel firme? Un chorro de agua fría

Sabemos que no hay nada como un buen baño caliente, pero esto puede afectar la elasticidad de tu piel más de lo que imaginas.

¿En apuros para lucir unas piernas perfectas o un abdomen firme? Con el teléfono de la regadera direcciona agua fría (no helada) a estas áreas por 5 minutos. ¡Notarás la diferencia!

Para la hinchazón, pepino o papa

Tanto el pepino como la papa tienen propiedades desinflamatorias y astringentes. Corta cualquiera de los dos en rodajas y aplícalas en el área afectada, como las ojeras o el enrojecimiento en los ojos.

Contra las ojeras, dos cucharas frías

Aplicar un poco de frío en las áreas inflamadas es un truco de belleza infalible.

Si estuviste llorando o despertaste como si hubieras tenido la desvelada de la vida, mete dos cucharas al refrigerador y déjalas enfriar por 15 minutos.

Retíralas y colócalas en la parte afectada, descansando cada 20-30 segundos.

Miel para suavizar la piel

Cura las irritaciones y balancea el pH de tu cara con la ayuda de este dulce y natural elixir.

Combina 2 cucharadas de miel con una de vinagre de manzana o de jugo de limón y aplícala en tu cara limpia por 20 minutos. Sus propiedades humectantes y antibióticas disminuirán irritaciones, al mismo tiempo que la suavizan.

Para cabello graso, limón y té negro

Olvídate del cabello extra pesado y grasoso, remedios naturales como el limón y el té negro, ambos excelentes astringentes, harán el trabajo por ti.

Mezcla jugo de medio limón y media taza de té negro y enjuaga tu cabello con la mezcla. Déjala por 1-3 minutos y retírala con agua tibia.

Hojas de cilantro para el mal aliento

Las propiedades antibacteriales de esta hierba son bastante conocidas. No por nada en los restaurantes suele servirse una hoja junto con la comida.

Si estás desesperada por eliminar el mal aliento de una forma natural, mastícala por 5 minutos y notarás la diferencia. Lo mismo funciona con hojas de hierbabuena.

Pasta de dientes en brotes

Este mito es realidad, la pasta de dientes si elimina los brotes de acné.

Claro, no hay que abusar de este truco, sólo úsalo cuando necesites eliminar los granitos de un día para otro. Coloca una gota de pasta en el área afectada y déjala secar por toda la noche.

Polvo para hornear como removedor de auto bronceador

Por más extraño que suene es cierto, este polvo puede hacer maravillas para los errores del bronzer.

El truco está en colocar tres cucharadas en una taza de agua y crea una mezcla lo suficientemente espesa para colocar y masajear en las líneas que quieras eliminar.