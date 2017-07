10 excusas infalibles para cuando no quieres ver a alguien

Las razones para no quedar de ver a alguien son infinitas, tal vez te fastidia lo exigentes que se ponen: “no puedo los fines de semana”, “yo sólo en las mañanas”, “sí, pero que sea por mi casa/trabajo porque no me puedo mover mucho”, “yo llego tarde”, blah, blah, blah…

El caso es que te da más pereza la planeación que ir a verlas, quizá tienes poco tiempo para ti misma y mil pendientes que resolver, no se te antoja hacer ciertas cosas como ir a un bar o comer orgánico por enésima vez, no tienes presupuesto para salir o sólo quieres quedarte en casa haciendo nada.

Cuando la verdad suena a pretexto, es hora de echar mano de alguna excelente excusa que sea más creíble y diplomática que “me da flojera verte”. Aquí van las mejores ideas:

1. “Estoy súper enferma”. Es el máximo comodín para evitar compromisos. Puedes enfermarte de la garganta, migraña, resaca o tener una molestia imaginaria por ejercitarte demasiado. Si dices que es del estómago, nadie se atreverá preguntar más.

2. “Toca limpieza profunda”. Si insisten, di que tu casa ya es inhabitable por el desorden, que ya hiciste la cita con el fumigador o que va a ir alguien a limpiar todos los muebles y tienes que quedarte.

3. “Ya tenía un compromiso”. Podrías tener planes como cualquier otra persona, pero en este caso es mentira. Di que no te puedes zafar porque habías quedado desde hace tiempo, para que sepan que no tiene caso insistir.

4. “Tengo que hacer algo de trabajo”. En especial si eres freelance puedes usar esta excusa cuando te dé la gana. Las posibilidades de invención son casi infinitas: “tengo que ir a un evento”, “urge terminar un proyecto y todos vamos a trabajar el fin de semana”, etc. Sólo imagina tu peor pesadilla laboral y ahí está tu historia.

5. “No recibí tu mensaje/llamada/correo”. No contestar es una grosería, pero te saca del apuro. Funciona perfecto cuando no sabes qué pretexto usar poner y necesitas un poco de tiempo para pensarlo. Asegúrate de que no te busquen por una emergencia.

6. “Tengo un evento familiar”. Aunque tus amigos sepan que evitas a toda costa las reuniones familiares, diles que esta vez no hay forma de faltar. Y, como no siempre son los amigos a quienes no quieres ver, puedes evadir los compromisos familiares diciendo que tenías ya planes o cualquiera de las otras excusas.