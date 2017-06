10 Cosas que tienes que borrar de Facebook ahora mismo

Las redes sociales son una herramienta muy útil para mantener el contacto con tus amigos y familia, pero también pueden convertirse en una amenaza para tu seguridad y seguro después de leer esto querrás borrar algunas cosas de tu Facebook.

Aunque todas las redes sociales aseguran que protegen tu privacidad, a veces quienes no la protegemos somos nosotros mismos y dejamos por ahí valiosas piezas de información para que cualquiera pueda usarla como le convenga, por ejemplo deducir tus passwords o tus ingresos, los datos de tu familia o conocer tu rutina diaria.

1. Cumpleaños, nombre completo y dirección

Con esto se puede armar el rompecabezas necesario para acceder a tus cuentas bancarias, por ejemplo.

2. Número telefónico

Lo mínimo es que te salga un admirador y en el peor de los casos que se convierta en un acosador que te bombardee con mensajes o llamadas.

3. La mayoría de tus “amigos”

Robin Dunbar, profesor de psicología en Oxford, tiene la teoría de que los humanos sólo podemos mantener cerca de 150 relaciones cercanas y estables. Tras analizar a 3,375 usuarios de Facebook descubrió que de sus contactos, solo 4.1% fueron considerados confiables, y 13.6% mostraron simpatía durante una crisis emocional. Deshacerse del “peso muerto” puede hacer que tus interacciones sociales sean más saludables.

4. Fotos de niños

Es una cuestión de seguridad para tus hijos, sobrinos o primos pequeños, ya que muchas redes de pedófilos o traficantes de personas ubican a sus víctimas en redes sociales o roban las fotos para utilizarlas de formas inimaginables. Además, hay que considerar el impacto que esas publicaciones tendrán en su futuro, pues es la primera generación que estará totalmente expuesta en redes sociales desde su nacimiento, ¿qué tipo de información querrán ver sobre sí mismos en línea cuando sean adultos?

5. Ubicación

Muchas personas tienen el vicio de hacer check-in en cualquier lugar donde se paran, pero eso le da la oportunidad a cualquiera de rastrear tus rutas, lugares favoritos, dónde trabajas, etc.

6. A tu jefe

¡Un clásico! Facebook es una plataforma social donde las interacciones deberían ser relajadas. Sin embargo, tener ahí a tu jefe significa que puede ver todos tus post, buenos y malos, actuales y pasados, hasta esos donde te quejas del trabajo. Claro que puedes bloquearlo de ciertas actualizaciones, pero ¿no es más molestia?

7. Cuándo y a dónde te vas de vacaciones

Según el portal de finanza This is Money, los viajeros que son robados o extorsionados mientras están de vacaciones podrían no tener derecho a reclamarle los daños al seguro si publicaron sus planes a través de redes sociales.

8. El estatus de tu relación

Si quieres celebrar el inicio de una nueva relación, no lo hagas en Facebook. Es posible que no funcione y luego tendrás que cambiarlo, lo que te hará sentir aún peor que el propio rompimiento.

9. Detalles de tu tarjeta de crédito

Parece redundante, pero no lo es, muchos aún lo hacen. Jamás postees fotos de la tarjeta o tus cuentas.

10. Fotos de tu pase de abordar

Tomar una foto de tu tarjeta de embarque es a menudo una manera de presumir tus vacaciones, pero no debes hacerlo. El código de barras en el pase de abordar es único para ti y puede ser utilizado para encontrar la información que le diste a la aerolínea.