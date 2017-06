10 cosas que debes hacer antes de comenzar una nueva relación

1. Perdona y supera el pasado

Tal vez tu expareja fue la que te lastimó, o quizá fuiste tú quien terminó la relación; sin embargo, ahora no importa quién de los dos tuvo la “culpa”, porque lo hecho está hecho y no vale la pena lamentarse por lo que fue o lo que hubiese sido. Tienes que perdonar y perdonarte a ti misma, porque el perdón es liberación, una liberación que te llevará a vivir plenamente y sin remordimientos del pasado.

Deja de pensar en tus relaciones futuras o en la pareja perfecta. Es tiempo de vivir al máximo, de aprovechar tu tiempo, de salir y gritarle al mundo que si te tienes a ti misma, nada te puede faltar. Atrévete a hacer cosas que nunca has hecho, como saltar del bungee si le temes a las alturas, y sobre todo, no dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo, que nada te impida seguir adelante.

3. Tómate un tiempo y haz lo que siempre quisiste hacer

No tengas miedo de estar soltera por un tiempo, aprovecha para conocerte mejor y saber qué es lo que quieres en la vida, fijarte nuevas metas, hacer lo que no pudiste hacer por estar con alguien más, lee el libro que compraste la Navidad pasada, ve la película que nunca viste porque tu ex no quiso acompañarte a ver; que no te dé pena no tener pareja, porque ahora tienes a la persona que más te ama en la vida: a ti misma.