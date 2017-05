¡Nos engañaron! estas 10 películas cambiaron las historias reales en las que fueron basadas

Sin duda, la etiqueta “basada en hechos reales” es un plus para cualquier cinta logra generar cierto interés adicional en querer verla, para conocer esa historia tan llamativa como para llevarla al cine.

A pesar de que sí, los sucesos elegidos resultan dignos de ser personificados, para los productores y directores hay elementos no muy atractivos, por lo que deciden cambiarlos en el set.

Estas diez películas son un ejemplo de que los hechos no fueron tan reales:

The Blind Side (2009): En el 2009, Sandra Bullock se llevó el Oscar a Mejor Actriz por el papel de Leigh Anne Tuohy, una mujer de familia adinerada que decidió adoptar al reconocido jugador de fútbol americano Michael Oher.

La estrella de la NFL más tarde escribió un libro en el que aclaraba: “No, ¡ese no soy yo en absoluto!. He estado estudiando el juego desde muy pequeño. Sentí que me retrata como tonto en lugar de un niño que nunca habían recibido instrucción académica. Quinton Aaron (el actor que lo interpretó en la película) hizo un gran trabajo haciendo el papel, pero no podía entender por qué el director eligió mostrarme como alguien que había que enseñar a jugar fútbol “.

Rush (2012): La acción de la F1 fue retratada en la cinta protagonizada por Chris Hemsworth y Daniel Brühl.

La crítica no tuvo muchos elogios, y los expertos encontraron algunas diferencias con la realidad, como el hecho de que presentaron a los pilotos como James Hunt y Niki Lauda, cuando verdaderamente fueron grandes amigos, he incluso compartieron casa por un tiempo. También algunas competencias fueron cambiadas cronológicamente y Hunt nunca golpeó a un periodista.

La matanza de Texas (1974): Se convirtió en una película de culto y el que fuera basada en una “historia real” obviamente creó un más morbo dentro de los espectadores.

En realidad, el temido Leatherface es una adaptación libre del Ed Gein, quien confesó haber matado a dos mujeres y exhumaba de cadáveres de los cementerios para hacer recuerdos de sus restos como papeleras cubiertos de piel, máscaras hechas con cráneos y un cinturón, pero nunca usó una máscara y corrió con una sierra eléctrica en la mano.

A Beautiful Mind (2001): El éxito de A Beautiful Mind estuvo acompañado de cuatro Oscar de las ocho nominaciones que obtuvo. Y es que la atrayente historia del del Premio Nobel de Economía John Nash contaba con todos los ingredientes para hacerlo. Sin embargo, añadieron unos tantos que no pasaron en la realidad.

Nash Nunca se unió Laboratorio del en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, básicamente porque no existe. Nunca trabajó para el Departamento de Defensa. La película lo muestra como un padre ejemplar, y efectivamente sí fue padre, pero en una relación fuera del matrimonio y de un hijo del que nunca se hizo cargo. Tampoco dio un discurso de aceptación cuando le otorgaron el Nobel.

The Walk (2015): Está basada en una historia del funámbulo francés Philippe Petit, cuyo papel estuvo a cargo de Joseph Gordon-Levitt.

En este caso, el director presentó hechos que realmente sí fueron increíbles y hasta espeluznantes, como la vez que el acróbata caminó entre las dos torres del World Trade Center. Sin embargo, en un documental del mismo año, Petit afirma que nunca ha caído durante un truco, lo que contradice la afirmación de la película donde retratan vez cayó en un lago mientras caminaba por la cuerda floja.

Argo (2012: La cinta de Ben Affleck fue muy importante en el 2012, ganando incluso tres premios de la Academia, uno de ellos como Mejor Película. Sin embargo, hay muchas imprecisiones en cuanto a cómo sucedieron realmente los hechos de la participación del entonces agente de la CIA Tony Mendez en el histórico rescate de seis diplomáticos de los Estados Unidos durante los primeros meses de la crisis de los rehenes en Irán.

Ben minimizó el papel que Canadá tuvo en el rescate. Nada menos y nada menos que el presidente Jimmy Carter dijo “el 90% de las contribuciones a las ideas y consumación del plan fue canadiense. Y la película le da crédito casi de lleno a la CIA estadounidense.” Carter señala específicamente Ken Taylor (interpretado por Victor Garber en la película) como la persona que cree que es el principal héroe de la terrible experiencia.

Foxcatcher (2014): Dirigida por Bennett Miller y protagonizada por Steve Carell, Channing Tatum y Mark Ruffalo, cuenta la historia real del medallista olímpico Mark Schultz y el engaño por parte de John du Pont, su entrenador. Aquí vimos cómo la policía detuvo rápidamente a du Pont (Carrell), sin embargo, estuvo atrincherado durante varios días.

Si bien parece que Mark (Tatum) abandonó la lucha libre por completo después de dejar el equipo, en la vida real entrenó en la Universidad Brigham por años después de que su hermano murió.

American Sniper (2014): El drama de Clint Eastwood recibió grandes elogios y respaldo en taquilla, pero también le llovieron críticas por las claras diferencias con la vida de Chris Kyle, papel que le dio a Bradley Cooper otra nominación al oscar. Una de las muchas distorsiones se presenta en la forma en que representan a Mustafa, los francotiradores enemigos en las batallas Kyle. Mustafa sólo se muestra en las memorias de Kyle solo en un párrafo, mientras que la película lo retrata como un antagonista de toda la vida.

Del mismo modo en la cinta, el amigo de Kyle Ryan sobrevive durante años después de recibir un disparo, en la vida real real antes murió por complicaciones postquirúrgicas.

Un miembro de la tripulación reveló que Phillips no era ese gran héroe que retratan, ya que de hecho “nadie quería navegar con él.” De acuerdo con sus afirmaciones, Phillips prácticamente invitó al secuestro al hacerle caso omiso los protocolos de seguridad y navegación. Phillips supuestamente tenía múltiples advertencias por correo electrónico sobre aumento de la piratería cerca de Somalia. Esos correos electrónicos le aconsejaban a los barcos para permanecer por lo menos 600 millas de distancia de la costa, y el barco de Phillips fue a más de la mitad de esa distancia.

Frago (1996): Esta es una historia verídica. Los eventos retratados en este filme tuvieron lugar en Minnesota en 1987. A pedido de los sobrevivientes, los nombres han sido cambiados. Por respeto a los fallecidos, el resto ha sido contado exactamente como ocurrió”, así comienza el exitoso film de 1996, pero al final dicen “Todos los personajes son ficticios”.

Sus directores, los hermanos Coen han dado varias explicaciones a lo largo de los años. En una entrevista para la revista francesa Positif en 1996, dijeron: “En su estructura general, el filme está basado en un hecho real, pero los detalles de la historia y los personajes son ficticios” y agregó que el texto del inicio fue añadido con el fin de “preparar al público para no ver el filme como un thriller normal”.

Ese mismo año en una entrevista para otro medio, Ethan Coen dijo que la historia era verdadera en su mayor parte, pero que no había sucedido en Minnesota. Luego del estreno de la película, un periódico de Minnesota se dedicó a investigar si efectivamente habían tales acontecimientos en el estado, pero no lograron encontrar nada.